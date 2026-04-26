Venta histórica en MLB: Familia Harp seguirá como socio clave de los Padres

La familia Harp continuará como accionista de los San Diego Padres de la MLB, incluso ante la posible venta del equipo a un grupo encabezado por el empresario José E. Feliciano. Fuentes cercanas confirmaron que el grupo mexicano no solo se mantendrá dentro de la organización, sino que ha incrementado recientemente su participación accionaria.

De acuerdo con la información revelada, la familia Harp pasó de poseer el 10 por ciento de las acciones a cerca del 18 por ciento, lo que fortalece su posición dentro del consejo de administración del equipo. Este movimiento los consolida como un actor relevante en el futuro de la franquicia, independientemente de quién sea el nuevo propietario mayoritario.

Miguel Ángel Mancera entrega reconocimiento a Alfredo Harp Helú | DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

Familia Harp fortalece su presencia en los Padres de San Diego

La relación de la familia Harp con los Padres se remonta a 2012, cuando Alfredo Harp Helú fue invitado por Peter O’Malley a invertir en la franquicia. En ese entonces, el empresario mexicano adquirió el 10 por ciento del equipo por aproximadamente 80 millones de dólares, iniciando una alianza estratégica entre el béisbol mexicano y las Grandes Ligas.

Desde su llegada como socio minoritario, Harp Helú ha impulsado el desarrollo del talento mexicano, promoviendo un mayor intercambio de jugadores entre la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y la MLB. Este vínculo ha permitido que jóvenes peloteros encuentren oportunidades en Estados Unidos, fortaleciendo la proyección internacional del béisbol nacional.

San Diego Padres | AP

Uno de los ejemplos más recientes es el caso de Tirso Ornelas, quien surgió de la Academia Alfredo Harp Helú y actualmente forma parte de la organización de los Padres. Su desarrollo refleja el impacto directo de esta colaboración, que también beneficia a equipos como los Diablos Rojos del México, propiedad de la familia Harp.

Venta de los Padres rompería récord en Grandes Ligas

En paralelo, los San Diego Padres están cerca de concretar una venta histórica. Según reportes del Wall Street Journal y fuentes consultadas por ESPN, el empresario puertorriqueño José E. Feliciano y su esposa Kwanza Feliciano lideran el grupo interesado en adquirir la franquicia por alrededor de 3,900 millones de dólares.

Ramón Laureano, pelotero de los Padres de San Diego | AP

De concretarse la operación, se trataría de la venta más alta en la historia de la MLB, superando los 2,400 millones de dólares pagados por los New York Mets en 2020. Además, Feliciano se convertiría en el primer propietario de Grandes Ligas nacido en América Latina, marcando un hito para la representación latina en el deporte.