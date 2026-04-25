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Beisbol

MLB: Las estrellas de las Grandes Ligas que visitan México

Fernando Tatis Jr. | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:03 - 25 abril 2026
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Desde Alek Thomas hasta Fernando Tatis Jr., Arizona y San Diego presentan su mejor lineup

Arizona y San Diego Padres están listos para afrontar el México City Game 2026, donde ambos se juegan un puesto importante dentro de la clasificación de la zona Oeste de la Liga Nacional de la MLB.

¿Qué estrellas llegan a México?

Tal y como se prometió, los dos equipos de la Nacional llegan con su mejor dogout y bullpen para el duelo directo, donde ambos buscan acercarse a Los Angeles Dodgers en la lucha por la punta de la zona, tarea que si bien no es fácil, está en las posibilidades de ambos.

El equipo de las Serpientes llega con el mexicano Alek Thomas (jardinero central) como su reemplazo en su tierra, además de Corbin Carroll (jardinero derecho) y Nolan Arenado (tercera base). 

Alek Thomas | AP

Por su parte, The Friars presenta a su estrella, el dominicano, Fernando Tatis Jr. (jardinero derecho), al experimentado Manny Machado (tercera base) y a Walker Buehler (lanzador).

Fiesta en el Alfredo Harp Helú 

Esta no sería la primera vez que los Padres de San Diego visitan tierras mexicanas, pues son el equipo con más presencia en el diamante azteca, contando con cuatro apariciones en años anteriores, siendo el 2026 el año de su quinta visita. Los Padres jugaron tres partidos en la Ciudad de Monterrey y otros dos en la CDMX (contando el 2026).

El Estadio Alfredo Harp Helú durante un partido | IMAGO7

Al otro lado de la moneda, las Serpientes de Arizona pisan por primera vez la CDMX y el país en general, convirtiéndose en la franquicia 12 que juega un duelo de Grandes Ligas fiesta de los Estados Unidos.

Desde la casa de Diablos Rojos del México, Arizona y San Diego se miden en sus primeros dos duelos del año, donde ambos buscarán demostrar su poder en el bate e imponer condiciones desde el bullpen.

Ramón Laureano, pelotero de los Padres de San Diego | AP
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