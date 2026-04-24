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Beisbol

MLB México City Game: Todo lo que debes saber del regreso de las Grandes Ligas

MLB: Estos son los equipos que jugarán en México en el 2026 | CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:48 - 24 abril 2026
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El Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX recibirá una miniserie del mejor béisbol del mundo

La espera terminó. Tras casi dos años de ausencia, la MLB vuelve a territorio azteca para el México City Game 2026, el cual traerá de regreso a los Padres de San Diego ante los Arizona Diamondbacks.

¿Cómo y cuándo ver la MLB en México?

Desde el 25 de abril de 2024, las Grandes Ligas no pasaban el diamante mexicano. Afortunadamente para los seguidores mexicanos del juego de pelota, la MLB llegará al Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX los días 25 y 26 de abril, en una 'miniserie' entre Arizona y San Diego.

Los duelos que reúnen a dos franquicias de la Zona Oeste de la Liga Nacional se llevarán a cabo el sábado 25 de abril a partir de las 16:00 (hora centro de México) y el domingo 26 a las 14:00 (hora centro de México).

Arizona Diamondbacks I @Dbacks

Las puertas del recinto ubicado en la Avenida Viaducto Río de la Piedad se abrirán a partir de las 13:00 el día sábado, mientras que el domingo se dará acceso desde las 11:00.

¿Dónde ver San Diego Padres vs. Arizona Diamondbacks?

El duelo de temporada regular entre los equipos de la Liga Nacional será transmitido por la plataforma de MLB. Para la transmisión local, únicamente estará disponible por FOX One el día sábado.

MLB en México | AP

Ya para el segundo juego del día domingo, el juego se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y por la plataforma de Disney+.

  • Fecha: Sábado 25 y domingo 26 de abril

  • Hora: Sábado (16:00), domingo (14:00)

  • Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú, CDMX, México

  • Transmisión: Sábado (FOX One), domingo (ESPN, FOX y Disney +)

Padres de San Diego celebrando carrera de Fernando Ttais Jr I AP
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