MLB México City Game: Todo lo que debes saber del regreso de las Grandes Ligas

La espera terminó. Tras casi dos años de ausencia, la MLB vuelve a territorio azteca para el México City Game 2026, el cual traerá de regreso a los Padres de San Diego ante los Arizona Diamondbacks.

La emoción de la Mexico City Series también se vive fuera del estadio.

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¿Cómo y cuándo ver la MLB en México?

Desde el 25 de abril de 2024, las Grandes Ligas no pasaban el diamante mexicano. Afortunadamente para los seguidores mexicanos del juego de pelota, la MLB llegará al Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX los días 25 y 26 de abril, en una 'miniserie' entre Arizona y San Diego.

Los duelos que reúnen a dos franquicias de la Zona Oeste de la Liga Nacional se llevarán a cabo el sábado 25 de abril a partir de las 16:00 (hora centro de México) y el domingo 26 a las 14:00 (hora centro de México).

Arizona Diamondbacks I @Dbacks

Las puertas del recinto ubicado en la Avenida Viaducto Río de la Piedad se abrirán a partir de las 13:00 el día sábado, mientras que el domingo se dará acceso desde las 11:00.

¿Dónde ver San Diego Padres vs. Arizona Diamondbacks?

El duelo de temporada regular entre los equipos de la Liga Nacional será transmitido por la plataforma de MLB. Para la transmisión local, únicamente estará disponible por FOX One el día sábado.

MLB en México | AP

Ya para el segundo juego del día domingo, el juego se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y por la plataforma de Disney+.

Fecha : Sábado 25 y domingo 26 de abril

Hora : Sábado (16:00), domingo (14:00)

Lugar : Estadio Alfredo Harp Helú, CDMX, México

Transmisión: Sábado (FOX One), domingo (ESPN, FOX y Disney +)