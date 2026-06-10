Gilberto Mora revela que Guillermo Ochoa es su ídolo: “Siempre nos salvaba de muchos goles”

La Selección Mexicana reúne a distintas generaciones en su camino hacia la Copa del Mundo de 2026, y pocas historias reflejan mejor ese contraste que la de Gilberto Mora y Guillermo Ochoa. El futbolista más joven del Mundial reveló que el histórico guardameta fue su gran ídolo de la infancia y que hoy vive un sueño al poder compartir cancha y vestidor con él.

En declaraciones para TUDN, el mediocampista mexicano de los Xolos de Tijuana recordó cómo las actuaciones de Ochoa con el Tricolor marcaron su niñez y despertaron su admiración por el futbol.

Gilberto Mora, Armando González y Brian Gutiérrez con México | IMAGO7

Gilberto Mora creció admirando a Guillermo Ochoa

Mora no ocultó la emoción que le genera convivir con uno de los futbolistas que más admiró durante su infancia. El joven jugador aseguró que las actuaciones de Ochoa con la Selección Mexicana lo hicieron sentir orgulloso y feliz cada vez que defendía los tres palos del Tri.

"No, no, no… Pues la verdad que Memo es un ídolo para mí porque desde chico, yo veía los partidos de la selección y siempre estaba Memo en la portería y siempre nos salvaba de muchos goles y eso me ponía, de chico, muy feliz", comentó.

Las actuaciones de Ochoa en distintos torneos, especialmente en Copas del Mundo, lo convirtieron en una referencia para miles de jóvenes futbolistas mexicanos que crecieron viéndolo atajar jugadas imposibles cuando jugaba con México cada 4 años en los Mundiales.

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

De verlo por televisión a compartir vestidor con él

Las historias que nos presenta el Mundial 2026 son increíbles. Gilberto Mora, de la admiración a la distancia, ahora se ha transformado en una realidad para ‘Morita’. El juvenil mexicano, uno de los más destacados de todo el mundo, mencionó que el compartir concentración con Guillermo Ochoa es una experiencia que nunca imaginó vivir a tan corta edad de 17 años.

"El poder estar con él en el campo y tenerlo de compañero es un sueño hecho realidad y agradecerle también porque desde que llegué me ha tratado superbién; es una persona increíble y agradecerle todo su apoyo", añadió.

Guillermo Ochoa se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo y ampliar su legado con la Selección Mexicana; Gilberto Mora representa el futuro del futbol nacional. La convivencia entre ambos refleja el relevo generacional que vive el Tricolor, con una leyenda que sigue vigente y una joven promesa que busca abrirse camino en la élite.