¿Quién será campeón? Modelo matemático predice al ganador de la Copa del Mundo 2026

Si la Copa del Mundo se definiera con datos, estadísticas y modelos matemáticos, España levantaría el trofeo el próximo 19 de julio. Así lo proyecta el modelo predictivo del ITAM Sports Analytics Conference (ISAC), una iniciativa académica del ITAM enfocada en aplicar ciencia de datos, inteligencia artificial y analítica avanzada al deporte.

De acuerdo con el análisis, la Selección de España cuenta con 25.6% de probabilidades de coronarse campeona del Mundial 2026, por encima de Argentina, que aparece con 15.25%, e Inglaterra, con 14.41%. En el caso de México, el panorama es más reservado: el modelo le otorga cerca de 15% de posibilidades de llegar a cuartos de final y menos de 1% de conquistar el campeonato.

Oyarzabal en festejo con España | MEXSPORT

México, con pocas probabilidades de ganar el Mundial 2026

Aunque México será uno de los países anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, el modelo del ISAC no lo coloca entre los principales candidatos al título. Según las proyecciones, la Selección Mexicana tendría 15.2% de probabilidades de alcanzar los cuartos de Final, 3.1% de llegar a Semifinales, 0.9% de disputar la Final y apenas 0.19% de ser campeona.

Rodrigo Cobo, cofundador de ISAC, explicó que este ejercicio no debe entenderse como una quiniela ni como una apuesta deportiva, sino como una aplicación de ciencia de datos al futbol. El objetivo, señaló, es mostrar cómo los modelos estadísticos pueden ayudar a comprender fenómenos complejos y generar predicciones basadas en evidencia.

El ITAM realizó el ejercicio para la Copa del Mundo | CORTESÍA

Para construir el modelo, los fundadores de ISAC utilizaron más de 40 años de información futbolística, incluyendo Copas del Mundo, torneos continentales, Nations League, partidos amistosos y datos de desempeño de jugadores y selecciones nacionales. También se integraron variables como valor de mercado de los futbolistas, resultados recientes, fortaleza relativa de los equipos y métricas avanzadas de rendimiento.

Inteligencia artificial y analítica avanzada transforman el futbol

El sistema fue entrenado para estimar goles, probabilidades de victoria y desempeño entre selecciones. Posteriormente, simuló el torneo un millón de veces para identificar los escenarios más probables rumbo al Mundial 2026, además de validar sus resultados con ediciones anteriores de la competencia.

Santiago Fernández del Castillo, cofundador de ISAC, destacó que cada vez más equipos, ligas y federaciones toman decisiones apoyadas en datos. La analítica avanzada ya se utiliza en procesos como detección de talento, prevención de lesiones, definición de estrategias de juego y evaluación de rendimiento dentro y fuera de la cancha.

Estadísticas realizadas por el ITAM | CORTESÍA