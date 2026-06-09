Mateo Chávez fija la meta: México quiere avanzar como líder de grupo

A pocos días de su debut mundialista, en la Selección Mexicana tienen claro cuál es el primer gran objetivo en en la justa veraniega. Mateo Chávez aseguró que el Tricolor aspira a terminar la Fase de Grupos en la primera posición, una meta que el plantel tiene bien definida desde el inicio de la concentración.

¿Qué dijo Mateo Chávez?

“Es la meta, no sé si decir obsesión, pero ese es el objetivo número uno”, afirmó Chávez al hablar sobre la intención de México de quedarse con el liderato de su sector.

El jugador también destacó la creciente ilusión que existe entre la afición mexicana y reconoció la responsabilidad que siente el grupo de corresponder al apoyo de la gente con buenas actuaciones dentro del terreno de juego.

Mateo Chávez en Selección Mexicana | IMAGO7

“La gente cada vez se ilusiona más con nosotros. Queremos hacer feliz a la gente, llegar lo más lejos que podamos”, señaló.

Por otro lado: “Muchas veces nos toca estar del otro lado, donde no somos favoritos, y eso nos ha enseñado a mantener la concentración y a saber cómo manejar este tipo de situaciones.”

“Hay que estar atentos a los balones largos, a los delanteros que buscan espacios y a los mediocampistas que lanzan pases a los extremos. Nuestra prioridad será prevenir y luego recuperar la pelota para imponer nuestro juego”, catapultó.

Mateo Chávez y Armando González | IMAGO7

¿Qué dijo Brian Gutiérrez?

Por su parte, Brian Gutiérrez resaltó el ambiente que se vive al interior del combinado nacional y consideró que la unión del plantel ha sido una de las principales fortalezas del equipo de cara al Mundial: “Estamos muy unidos y se refleja en la cancha”, comentó.

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