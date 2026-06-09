Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mateo Chávez fija la meta: México quiere avanzar como líder de grupo

El jugador aseguró que el Tricolor aspira a terminar la Fase de Grupos en la primera posición
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 12:31 - 09 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El jugador del Tri aseguró que el Tricolor aspira a terminar la Fase de Grupos en la primera posición

A pocos días de su debut mundialista, en la Selección Mexicana tienen claro cuál es el primer gran objetivo en en la justa veraniega. Mateo Chávez aseguró que el Tricolor aspira a terminar la Fase de Grupos en la primera posición, una meta que el plantel tiene bien definida desde el inicio de la concentración.

¿Qué dijo Mateo Chávez?

“Es la meta, no sé si decir obsesión, pero ese es el objetivo número uno”, afirmó Chávez al hablar sobre la intención de México de quedarse con el liderato de su sector.

El jugador también destacó la creciente ilusión que existe entre la afición mexicana y reconoció la responsabilidad que siente el grupo de corresponder al apoyo de la gente con buenas actuaciones dentro del terreno de juego.

Mateo Chávez en Selección Mexicana | IMAGO7

“La gente cada vez se ilusiona más con nosotros. Queremos hacer feliz a la gente, llegar lo más lejos que podamos”, señaló.

Por otro lado: “Muchas veces nos toca estar del otro lado, donde no somos favoritos, y eso nos ha enseñado a mantener la concentración y a saber cómo manejar este tipo de situaciones.”

“Hay que estar atentos a los balones largos, a los delanteros que buscan espacios y a los mediocampistas que lanzan pases a los extremos. Nuestra prioridad será prevenir y luego recuperar la pelota para imponer nuestro juego”, catapultó.

Mateo Chávez y Armando González | IMAGO7

¿Qué dijo Brian Gutiérrez?

Por su parte, Brian Gutiérrez resaltó el ambiente que se vive al interior del combinado nacional y consideró que la unión del plantel ha sido una de las principales fortalezas del equipo de cara al Mundial: “Estamos muy unidos y se refleja en la cancha”, comentó.

Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT
Johan Vásquez marcó el gol del empate ante Serbia | MEXSPORT

Aunque dentro del grupo existe la ambición de finalizar en la cima del sector, el defensa Johan Vásquez llamó a mantener la calma y aseguró que el equipo se encuentra enfocado en ir paso a paso durante la competencia: “Tenemos respeto a todos los rivales, vamos partido a partido”, expresó el zaguero mexicano.

Lo Último
14:08 Johan Vásquez quiere revancha con el Tri tras Qatar 2022: "No vemos la hora de jugar"
13:59 Lluvias dejan más de 11 millones de m3 de agua en CDMX en poco tiempo
13:56 Jayden Nelson reemplazará a Marcelo Flores en la Selección de Canadá para el Mundial 2026
13:50 ¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto se sabe sobre la venta de alcohol
13:39 ¿Tu app bancaria dejará de funcionar? Esto pasará si no registras tu celular
13:31 ¿Habrá pago triple por la inauguración del Mundial 2026? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:25 Michel Platini presenta nueva denuncia contra Gianni Infantino y reaviva una vieja batalla
13:11 Esteban Solari dice adiós al Pachuca: “No he mantenido conversaciones con ninguna otra institución”
13:10 Nueva imagen de Metro Universidad: El rediseño inspirado en la UNAM que transforma la Línea 3
13:10 ¿Te quieres comprar un celular? Esto dice la SEP sobre el uso de la Beca Rita Cetina