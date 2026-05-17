Mateo Chávez se estrena como goleador en el cierre de temporada del AZ Alkmaar

Broche de oro para despedir la campaña. El defensa mexicano Mateo Chávez despidió en grande la Temporada 2025-26 de la Eredivisie, su primera en el futbol europeo, y marcó su primer gol con AZ Alkmaar este domingo ante NAC Breda.

Mateo Chávez durante un partido l AZAlkmaar

Para mala fortuna de Mateo, el tanto no fue suficiente para que AZ se quedara con los tres puntos en la última jornada de la temporada. Con ello, el equipo dirigido por Leeroy Echteld perdió la oportunidad de subir al sexto puesto de la tabla, a pesar de lo cual tienen boleto a Europa League por su título en Copa.

Así fue el gol de Mateo Chávez con AZ Alkmaar

Sven Mijnans abrió el marcador temprano al minuto 7 en el AFAS Stadion y cuatro minutos nuevamente apareció para filtrar el esférico para el tanto de Mateo. El mexicano recibió dentro del área un pase del neerlandés y con temple definió cruzaro para el 2-0.

Fue el primer gol para el canterano de Chivas, quien regresó a la titularidad este domingo tras quedarse en la banca en los dos últimos partidos con AZ. En total, en su primera temporada en Países Bajos, el lateral izquierdo disputó 32 juegos, con un gol y dos asistencias.

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | X: CAPTURA

Además, quedó campeón en la Copa de Países Bajos, torneo en el cual jugó como titular en las tres primeras etapas. Una lesión en el hombro lo dejó fuera de las Semifinales y para la Final contra NEC Nijmegen, a pesar de lo cual pudo celebrar su primer título en el Viejo Continente.

¿Mateo Chávez irá al Mundial 2026?

A pesar de que el tanto del mexicano puso un 2-0 parcial antes del cuaro de hora, AZ no mantuvo la ventaja y en el segundo tiempo Moussa Soumano empató con un doblete al 60' y al 70'. Juho Talvitie le dio la vuelta al marcador al 88', pero un minuto más tarde Mexx Meerdink sentenció el 3-3.

Mateo Chávez con la Selección Mexicana | IMAGO7

El partido no impactó en la clasificación para AZ, que finalizó la temporada en el séptimo puesto pero con boleto a Europa League por su título en Copa. Mientras que en lo individual, aunque Mateo tuvo una actuación irregular por algunas lesiones, cerró con fuerza y motivación de cara a la Copa del Mundo 2026.