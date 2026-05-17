Keylor Navas y su impacto en Pumas: estos son sus números en Universidad Nacional

El éxito de Pumas hasta ahora no podría entenderse sin la influencia de Keylor Navas, quien ha demostrado su experiencia durante su estancia, tanto en la cancha como fuera de ella. Como líder del grupo dirigido por Efraín Juárez, el costarricense ha sido clave para que Universidad Nacional esté cerca de disputar una Final.

El arquero internacional Keylor Navas | RÉCORD

¿Cuáles son los números de Keylor Navas en Pumas?

Con casi un año en México, Navas registra un total de 39 partidos disputados en todas las competencias, con solo dos ausencias desde su llegada: contra Inter de Miami en Leagues Cup y ante Juárez en la Jornada 16 del Clausura 2026.

Son 3 mil 510 minutos disputados de Keylor Navas en Pumas, en los que ha recibido 51 goles, 22 de ellos tan solo en el Apertura 2025 entre el torneo regular y la fase de Play-In ante Pachuca.

En promedio, recibe 1.31 goles por partido, lo cual también atañe al trabajo de su defensa que ha tenido problemas en el juego aéreo a lo largo del torneo, aunque en este semestre, el desempeño general mejoró al solo permitir 17 tantos en la fase regular.

En cuanto a porterías imbatidas, Navas ha logrado 11, lo que representa el 28.2 por ciento de sus partidos. El Tricampeón de Champions League mantiene su arco en cero en uno de cada cuatro encuentros.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

La experiencia de Keylor Navas, clave en el grupo

La labor de Keylor Navas va más allá de sus estadísticas, pues su trayectoria es un respaldo para que en el grupo sea una figura respetada y que genera motivación en escenarios importantes.

Con la oportunidad de jugar una Final, Pumas confía en Keylor Navas para brindar su experiencia en un momento clave, luego de eliminar al América en los Cuartos de Final. Frente a Pachuca, Universidad Nacional necesita el empate global para disputar el duelo por el título.