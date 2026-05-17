Esteban Solari, el ‘bombero’ que se convirtió en solución para Pachuca

Esteban Solari llegó a Pachuca en una situación atípica. Tras las 17 Jornadas de temporada regular del Apertura 2025, los Tuzos decidieron cesar a Jaime Lozano, director técnico es ese momento. Por lo tanto, al haber terminado en noveno lugar tenían que buscar a un entrenador que dirigiera el Play In en ese momento. Con esa situación, la directiva tuza ‘apostó’ por Esteban Solari, quien más allá de haber llegado como emergente, se convirtió en una solución.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

El estratega argentino debutó con el cuadro de la Bella Airosa ganándole a Pumas en el primer duelo de Play In. Con un marcador de 3-1 a favor en el Estadio Hidalgo, los Tuzos tuvieron la oportunidad de jugar un segundo duelo en busca de su boleto en los Cuartos de Final del certamen. Sin embargo, Pachuca cayó en ese encuentro 2-1 ante Juárez, para así quedar eliminados en Play In. Aún así, la directiva tuza le dio confianza al proyecto de Solari.

Ya para este Clausura 2026, la idea de Pachuca era tener a jugadores extranjeros de jerarquía para comandar a los mexicanos de sus Fuerzas Básicas. Por lo tanto, al ya tener a futbolistas de experiencia como Oussama Idrissi, Eduardo Bauermann o Enner Valencia, también ficharon a Christian Rivera y contaron con el regreso de Salomón Rondón. Así, con canteranos como Elías Montiel, Carlos Moreno y más, los Tuzos comenzaron a darle solidez a su proyecto.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Las primeras cuatro Jornadas del Clausura 2026 no fueron sencillas para Pachuca. De 12 puntos posibles, los Tuzos solo habían conseguido cinco, colocándose fuera de puestos de Liguilla, pues solo tenían una victoria, dos empates y una derrota. Posterior a esto, hubo un periodo de 11 partidos en el que solamente cayeron en uno, por lo que escalaron notablemente en la Tabla General.

Con victorias ante equipos como Tigres, Cruz Azul y más, los Tuzos ligaron afianzarse dentro de los primeros cuatro lugares de la Tabla General. Y después de las 17 Jornadas, a pesar del inicio de torneo turbulento, los comandados por Esteban Solari finalizaron en la cuarta posición con 31 puntos. Así, el cuadro hidalguense tenía garantizado jugar la Vuelta de los Cuartos de Final en su estadio.

Pachuca tomó ventaja en la Serie ante Pumas | IMAGO7

Ya en dicha instancia, los Tuzos vencieron 3-0 a Toluca en el marcador global, para así clasificarse a Semifinales por primera vez desde 2022. Ya en la antesala de la Final, Pachuca está a tan solo 90 minutos de regresar a disputar una serie por el título en el futbol mexicano. Y más allá de estar en la Final de Liga MX, el cuadro de la Bella Airosa también se pondría nuevamente en el plano internacional.

En caso de llegar a la Final, Pachuca estaría clasificándose a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026. Cabe recordar que ese torneo recientemente lo ganaron los Tuzos en 2024, lo cual les dio la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental de ese año y el Mundial de Clubes de 2025.