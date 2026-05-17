Inter cierra su fiesta en casa con un empate agónico del Verona

En una jornada de celebración y despedidas en el Giuseppe Meazza, el Inter de Milán , ya coronado campeón de la Serie A y la Coppa Italia, no pudo pasar del empate 1-1 ante un Hellas Verona ya descendido, que rescató un punto en el tiempo de descuento.

El ambiente en Milán era puramente festivo. Tras el pitido final, el equipo nerazzurro levantó el trofeo de la Serie A ante su afición, culminando una temporada de ensueño con un doblete histórico. Sin embargo, el partido en sí fue un mero trámite, con la vista puesta ya en el próximo curso y marcado por el adiós de varias figuras importantes del vestuario.

Matteo Darmian, jugador del Inter | AP

Las despedidas en Milán

Jugadores como Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan y Matteo Darmian disputaron lo que parece ser su último encuentro con la camiseta del Inter, en una tarde cargada de emoción y nostalgia. Quien sí parece tener su futuro asegurado es Lautaro Martínez. El capitán argentino, líder ofensivo del equipo, buscó ampliar su cuenta goleadora para afianzar su posición como 'capocannoniere' de la liga, donde lidera con 24 tantos.

El marcador se movió por primera vez al inicio de la segunda mitad, cuando un desafortunado autogol de Andrias Edmundsson adelantó a los locales. El Verona, sin nada que perder, no bajó los brazos y buscó el empate a toda costa

Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milán | AP

¿Cómo fue el final del partido?

En el último suspiro del encuentro, Kieron Bowie anotó el 1-1definitivo para aguar parcialmente la fiesta interista.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la sustitución del portero Yann Sommer, quien recibió una ovación cerrada del estadio en su despedida tras una temporada memorable bajo los palos.