¡Con miras al Mundial! César Huerta volvió a la titularidad con Anderlecht

Calientan motores de cara a la Copa del Mundo 2026. A menos de un mes de que inicie el torneo de la FIFA, la legión mexicana empieza a tomar ritmo. En el mismo día que Mateo Chávez marcó su primer gol con AZ Alkmaar, Raúl Jiménez volvió a la actividad con Fulham y César Huerta nuevamente fue titular con Anderlecht.

En el caso del exjugador de Pumas, su segunda campaña en la Belgian Pro League ha sido irregular, marcada por las lesiones que le han cortado el ritmo. Sin embargo, este domingo -en el empate contra Mechelen- sumó su cuarto partido consecutivo sumando minutos y primero como titular desde octubre de 2025.

César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Fue en la Séptima Ronda de la Croky Cup, en la victoria 2-0 contra KVK Ninove, la última vez que 'Chino' salió de inicio con Anderlecht e incluso marcó el segundo tanto del partido. No obstante, un problema muscular y posteriormente una pubalgia lo alejaron de las canchas por siete meses.

Fue el pasado 3 de mayo que Huerta regresó a la actividad contra Club Brujas en la Jornada 6 de los Champions Play-offs en Liga y desde entonces tiene cuatro compromisos al hilo con actividad, incluida la Final de la Copa de Bélgica. No obstante, el de este domingo fue el primero en el que salió de inicio.

Así fue el empate de Anderlecht

Myron van Brederode abrió el marcador al minuto 14 en Lotto Park, en una jugada precedida por un error de Huerta. El mexicano quiso corregir su error y en la siguiente acción filtró un balón que Nathan de Cat no supo definir. Sin embargo, dos minutos después del 0-1, Nathan Saliba empató el compromiso.

César Huerta en el partido de Anderlecht contra Mechelen en la Belgian Pro League | AFP

Antes del descanso, en la compensación, se sancionó un penal a favor de Anderlecht, pero tras la revisión en el VAR se cambió la decisión. Para la segunda mitad, 'Chino' tuvo oportunidad de firmar la voltereta, pero su disparo se fue por un lado.

Thérence Koudou adelantó nuevamente al 59' a los visitantes, pero al 90, Ilay Camara firmó el empate. Con este resultado, Anderlecht está en el cuarto lugar de los Play-offs, mismo que entrega boleto para la Segunda Ronda clasificatoria de la Europa League.

¿Desde cuándo no juega César Huerta con el Tri?

El último partido del exjugador de Pumas con la Selección Mexicana fue el 15 de octubre de 2025, en el amistoso contra la Selección de Ecuador. Huerta disputó 30 minutos en aquel empate a un gol y desde entonces no fue convocado ya que se vio afectado por una pubalgia.

El último partido oficial que disputó 'Chino' con el Tri fue la Final de la Copa Oro 2025 contra la Selección de Estados Unidos. En esa ocasión, el jugador de Anderlecht solo disputó tres minutos al final del partido, luego de tomar el lugar de Roberto 'Piojo' Alvarado.