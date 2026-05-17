Girona cerca del descenso tras derrota ante Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid logró imponerse por la mínima (1-0) ante un combativo Girona en un encuentro marcado por la efectividad local en la primera mitad y la resistencia defensiva en los minutos finales. Un solitario gol de Ademola Lookman bastó para que el conjunto colchonero asegurara los tres puntos en casa.

El partido comenzó con un ritmo alto y aproximaciones por parte de ambos conjuntos. El Girona avisó primero con ocasiones de Bryan Gil y un remate de Vitor Reis detenido por la defensa local. Sin embargo, el Atlético de Madrid no tardó en responder con contundencia.

Atlético de Madrid vs Girona | AFP

En el minuto 20, un cabezazo de Dávid Hancko impactó en el larguero tras un centro de Álex Baena. Solo un minuto después, en el 21', llegó el único tanto del encuentro: Ademola Lookman remató con la derecha desde muy cerca para batir a Paulo Gazzaniga, aprovechando una precisa asistencia de Antoine Griezmann tras un centro al área.

A partir del gol, el Girona buscó el empate con insistencia a través de Azzedine Ounahi y Viktor Tsygankov, pero Jan Oblak y la zaga rojiblanca mantuvieron la ventaja al descanso.

La segunda parte inició con modificaciones tácticas; Diego Simeone dio entrada a Thiago Almada por Giuliano Simeone. El Girona, por su parte, se vio obligado a realizar cambios por contratiempos físicos. En el minuto 56, Bryan Gil tuvo que retirarse lesionado, dejando su lugar a Cristhian Stuani.

El técnico del Atlético refrescó su ataque al minuto 61 con las entradas de Alexander Sørloth y Javier Morcillo. Con el paso de los minutos, la tensión aumentó y el juego se detuvo en el tramo final debido a una preocupante lesión de Alejandro Francés en el minuto 82. Al haber agotado ya todas sus ventanas de sustitución, el Girona tuvo que afrontar los últimos minutos del encuentro con un hombre menos.

Atlético de Madrid vs Girona | AFP

A pesar de la inferioridad numérica, el Girona volcó por completo el juego en el área rival durante los minutos finales y el tiempo de descuento. Claudio Echeverri tuvo la oportunidad más clara con un remate dentro del área que fue detenido bajo palos, y Fran Beltrán probó suerte con un disparo rechazado.

En la última jugada del partido, en el minuto 90, Cristhian Stuani mandó un remate desviado por encima del travesaño tras asistencia de Echeverri. Tras tres minutos de tiempo añadido, el árbitro decretó el final de un encuentro donde el Atlético de Madrid supo sufrir para conservar una victoria muy trabajada.

GIRONA CERCA DEL DESCENSO

Este resultado no tiene ningún impacto en la parte alta de la tabla debido a que el Atlético de Madrid ya amarró la cuarta posición en la tabla, sin embargo, para Girona la derrota sí tiene implicaciones importantes en la lucha por la permanencia.

Girona llegará a la última jornada de la temporada en la posición número 18 y ya no dependen de si mismos para salvarse, pues necesitan una derrota del Elche y ganar su respectivo partido para no perder la categoría.