Sevilla vs Real Madrid: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 37 de LaLiga?

El enfrentamiento entre Sevilla y Real Madrid se llevará a cabo el próximo 17 de mayo de 2026 a las 11:00 horas. Este compromiso, correspondiente a la competición de LaLiga, tendrá como escenario el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ambos conjuntos se verán las caras en una jornada clave del campeonato español para definir sus aspiraciones en la temporada.

El Sevilla llega a este encuentro tras una racha positiva de tres victorias consecutivas, habiendo superado recientemente al Villarreal (2:3) el 13.05.2026, al Espanyol (2:1) el 09.05.2026 y a la Real Sociedad (1:0) el 04.05.2026. Previamente, el equipo sufrió dos derrotas ante Osasuna (2:1) el 26.04.2026 y frente al Levante (2:0) el 23.04.2026, acumulando un total de seis goles a favor y siete en contra en sus últimos cinco compromisos. Por su parte, el Real Madrid presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus salidas más recientes. El conjunto blanco venció al Real Oviedo (2:0) el 14.05.2026, cayó ante el Barcelona (2:0) el 10.05.2026 y derrotó al Espanyol (0:2) el 03.05.2026. Además, empató con el Real Betis (1:1) el 24.04.2026 y se impuso al Deportivo Alavés (2:1) el 21.04.2026, sumando cinco goles anotados y cuatro recibidos. Este duelo resulta fundamental para ambos equipos en sus respectivas luchas dentro de la clasificación de LaLiga.

Vinicius Jr, Real Madrid| AP

El registro histórico reciente entre ambos clubes muestra un claro dominio del Real Madrid, que ha logrado cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros disputados. El enfrentamiento más cercano tuvo lugar el 20 de diciembre de 2025 en LaLiga, donde el Real Madrid se impuso por 2:0. Otros resultados incluyen una victoria madridista por 0:2 en mayo de 2025 y un triunfo por 4:2 en diciembre de 2024. El único empate registrado en este periodo fue un 1:1 ocurrido en octubre de 2023 en el feudo sevillista.

En el Sevilla, Chidera Ejuke se perfila como la principal amenaza ofensiva gracias a su capacidad de desequilibrio y su rol táctico como generador de espacios en el último tercio del campo. Por el lado del Real Madrid, Arda Guler destaca como el jugador con mayor proyección en la creación de juego, siendo fundamental en la transición ofensiva y en la ejecución de jugadas a balón parado. Ambos futbolistas llegan en un momento determinante de la temporada, donde su capacidad para influir en el marcador será vital para las aspiraciones de sus respectivos equipos en este tramo final de la competición.

Jugadores de Sevilla celebran el triunfo contra Atlético de Madrid en LaLiga | AFP

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