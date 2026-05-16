¿Qué necesita Cristiano Ronaldo y Al-Nassr para ser campeón en Arabia Saudita?

El Al-Nassr dejó escapar una victoria crucial contra el Al Hilal, pero el equipo de Cristiano Ronaldo aún controla su destino en la carrera por el título de la Saudi Pro League. Un empate agónico mantiene la liga al rojo vivo y obliga a hacer cálculos para la última jornada.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano

La liga saudí está en su punto más álgido y Cristiano Ronaldo tiene el trofeo a su alcance. Cuando parecía que el Al Nassr tenía medio título en el bolsillo, un grave error del portero Bento permitió que el Al Hilal rescatara un empate en los minutos finales, silenciando la celebración local.

El resultado generó frustración y tensión, pero dejó una certeza: el equipo de CR7 todavía depende de sí mismo para alcanzar la gloria. A sus casi 41 años, el astro portugués se encuentra ante una oportunidad de ganar su primer título de liga desde que llegó al futbol del medio oriente.

¿QUÉ NECESITA AL-NASSR PARA SER CAMPEÓN DE ARABAI SAUDITA?

El escenario es claro. El próximo 21 de mayo, el Al-Nassr se enfrentará al Damac, un equipo que lucha por evitar el descenso. Si Cristiano Ronaldo y sus compañeros logran la victoria, se coronarán campeones de la Saudi Pro League sin importar el resultado del Al-Hilal.

VICTORIA ASEGURA EL TITULO

Este es el camino directo y el que brinda mayor tranquilidad al conjunto amarillo. Jugarán en casa y cuentan con el antecedente favorable del partido de ida, en el que se impusieron por 1-2.

EMPATE Y DERROTA PONEN EN RIESGO EL CAMPEONATO

Si el Al Nassr empata o pierde, el panorama se complica drásticamente. En ese caso, necesitarían que el Al-Hilal no consiga la victoria en su duelo ante el Al Fayha. El principal problema para Cristiano es que el equipo dirigido por Simone Inzaghi está invicto en la liga y llega en un estado de forma formidable al cierre del campeonato.

Cristiano Ronaldo celebrando con afición del Al Nassr l X:AlNassrFC

CRITERIO DE DESEMPATE EN LA SAUDI PRO LEAGUE

Hay un factor que podría cambiarlo todo: el enfrentamiento directo. En Arabia Saudita, si dos equipos finalizan la temporada con los mismos puntos, el campeón se decide por los resultados en los duelos entre ambos. Y en este apartado, el Al-Nassr está en desventaja.

El equipo de Cristiano Ronaldo perdió 3-1 contra el Al Hilal en el primer partido de la temporada, un resultado que ahora pesa enormemente. Esto significa que, en caso de empate a puntos, el trofeo sería para su rival. Por esta razón, el margen de error para el Al Nassr es prácticamente nulo.