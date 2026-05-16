¿Cuándo y dónde ver el Genoa vs Milan de la J37 de Serie A?

La Jornada 37 de la Serie A podría tener un sabor mexicano especial. A menos de un mes de que arranque la Copa del Mundo 2026, el Milan apunta a salir con Santiago Giménez de inicio ante el Genoa de Johan Vásquez.

Los Rossoneros se juegan en estos noventa minutos su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, por lo que la responsabilidad sobre los hombros de Giménez será máxima en un escenario de alta presión.

Santiago Giménez fue titular ante el Atalanta l AP

El conjunto del delantero mexicano tiene el boleto en sus manos con 67 unidades aparece en el cuarto sitio; sin embargo, la Roma aparece con los mismos puntos ubicados en el quinto sitio, por lo que una distracción podría hacer que bajen de puesto.

Luego de que el Genoa asegurara matemáticamente la permanencia en la primera división, el cuerpo técnico optó por darle descanso a Johan Vásquez. Hasta el momento, no se ha confirmado si el estratega decidirá devolverle la titularidad para enfrentar al Milan o si continuará cuidando su carga física antes de que reporte con la Selección Mexicana.

Johan Vásquez en el partido de Genoa vs Como 1907 en la Serie A | AP

¿Cómo fueron sus partidos previos?

Milan desaprovechó la ocasión de poder afianzarse por el boleto a Champions League, rumbo a la próxima temporada, y terminó por caer en San Siro 2-3 ante el Atalanta; por su parte, el mexicano Santiago Giménez inició por primera vez como titular tras su operación de tobillo.

El cuadro de Allegri reaccionó en los últimos minutos cuando tenían la desventaja 0-3. Al minuto 88 aparecería Strahinja Pavlovic, sobre el agregado, Nkunku aparecía dentro del área para ser derribado y el árbitro pitaba el penal a favor de los Rossoneros y desde los once pasos no perdonó para poner el 2-3.

Atalanta saca victoria sobre el Milan l AP

Con una ventaja de nueve puntos sobre Cremonese, el Genoa se midió ante la Fiorentina que terminaron con un empate sin anotaciones. El partido fue muy disputado en el mediocampo y con pocas oportunidades en las porterías.

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el duelo que se disputará en el Estadio Luigi Ferraris este 17 de mayo, día de la Ascensión de Jesús, en punto de las 04:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de Disney+ y ESPN, además de poder estar enterado desde RÉCORD.

Fecha: 17 de mayo

Hora: 04:00hrs

Estadio: Luigi Ferraris