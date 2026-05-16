Chelsea en conversaciones con Xabi Alonso para ser el nuevo DT
Chelsea prepara su fichaje estelar de cara a la siguiente temporada desde el banquillo; el conjunto de la Premier League entabló una reunión con Xabi Alonso, como uno de los principales candidatos, para convertirse en el nuevo estratega tras la salida de Liam Rosenior.
De acuerdo con Fabrizio Romano, el Chelsea tuvo una reunión directa con el estratega español y ahora se espera una decisión final. También resalta que el DT será anunciado después del Mundial; entre las otras opciones aparecen Iraola, Glasner y Marco Siva.
Salida de Rosenior
El Chelsea ha destituido a su entrenador, Liam Rosenior, después de una racha negativa en la Premier League que incluye cinco derrotas consecutivas sin marcar un solo gol. El club londinense confirmó su salida a finales de abril.
El exentrenador del Estrasburgo se fue a menos de cuatro meses de su nombramiento y a solo cuatro días de disputar las semifinales de la FA Cup en Wembley. Su asistente, Calum McFarlane fue quien asumió el cargo de interino hasta final de temporada.
"No ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes han estado por debajo de los estándares necesarios, con mucho todavía en juego esta temporada", resaltó parte de una nota oficial del Chelsea.
La derrota ante el Brighton fue la gota que colmó el vaso para Rosenior, un técnico con poca experiencia al más alto nivel que fue contratado en enero procedente del Estrasburgo, club hermano del Chelsea. Fue la séptima derrota en ocho partidos en todas las competiciones.
El Chelsea solo ganó uno de sus últimos nueve encuentros de liga, ocupa la séptima posición en la tabla y se encuentra a siete puntos de los cinco primeros puestos, que dan acceso a la Champions League, en ese momento.
¿Xabi Alonso será el DT que dará estabilidad?
Rosenior sustituyó en enero a Enzo Maresca, el técnico que ganó el Mundial de Clubes, y solo dirigió al equipo en 23 partidos. Su comienzo fue prometedor, con una racha de seis victorias en siete encuentros, pero la situación se desmoronó rápidamente en las últimas semanas, incluyendo la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain.