Santiago Giménez sorprende en Milan; la mejor noticia para México de cara al Mundial

El cierre de la temporada en la Serie A se viste de gala con sabor mexicano, y las noticias no podrían ser mejores para Santiago Giménez. A menos de un mes de que arranque la Copa del Mundo 2026, el delantero del AC Milan ha recibido el voto de confianza definitivo para consolidar su regreso a las canchas y asegurar su ritmo de cara a la justa mundialista.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

Este domingo, el AC Milan visita al Genoa en la penúltima jornada del campeonato, un encuentro que promete ser un auténtico "duelo de mexicanos", aunque la realidad de ambos futbolistas aztecas es muy distinta en este momento.

GIMÉNEZ AGARRA RITMO EN ITALIA

De acuerdo con información de SKY Sports Italia, el director técnico del Milan, Massimiliano Allegri, tiene contemplado a Santiago Giménez como el delantero titular para el crucial enfrentamiento de este fin de semana.

Esta decisión representa una magnífica noticia para el atacante porque significará su segunda titularidad consecutiva y apenas la segunda ocasión que el mexicano inicia en el once titular en lo que va del año 2026, luego de haber superado una baja de cinco meses debido a una fuerte lesión.

Sumar minutos de inicio es vital para que el "Bebote" recupere la confianza de cara al Mundial que arranca en menos de un mes. Además, no se trata de un partido de trámite, ya que el AC Milan se juega en estos noventa minutos su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, por lo que la responsabilidad sobre los hombros de Giménez será máxima en un escenario de alta presión.

Santiago Giménez | MEXSPORT

JOHAN VÁSQUEZ A LA BANCA?

Mientras Giménez afina la puntería para el Mundial, la situación de su compatriota Johan Vásquez con el Genoa es una incógnita para este fin de semana.

A pesar de ser el capitán y un pilar defensivo de la escuadra genovesa, Vásquez no disputó un solo minuto la jornada anterior. Luego de que el Genoa asegurara matemáticamente la permanencia en la primera división, el cuerpo técnico optó por darle descanso al central mexicano. Hasta el momento, no se ha confirmado si el estratega decidirá devolverle la titularidad para enfrentar al Milan o si continuará cuidando su carga física antes de que reporte con la Selección Mexicana.

El choque de este domingo no solo definirá gran parte del futuro europeo del Milan, sino que mantendrá los ojos de todo México puestos en Italia, celebrando el resurgimiento de Santiago Giménez en el momento más oportuno del año.