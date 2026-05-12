¿Es Chivahermano? Santiago Giménez revela su vínculo con las Chivas

Santiago Giménez que ha sido vinculado históricamente con el Cruz Azul por surgir de las inferiores de La Máquina, además del paso de su padre Chaco Giménez con los Cementeros, ahora ha revelado algo inaudito sobre su vida de pequeño ligado a las Chivas.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

A través de una entrevista con ‘Estampados’ de Apuntes de Rabona el jugador del AC Milan ha dicho que tenía como ídolo a nada más y nada menos que Adolfo ‘El Bofo’ Bautista del Guadalajara y que incluso le pedía a su padre la playera del mítico 100.

“El Bofo era como mi ídolo cuando jugaba en Chivas, en Jaguares de Chiapas me acuerdo muy bien. Yo siempre le pedía a mi papá la playera del Bofo; me gustaba su carácter y su personalidad, era diferente. Cosas que pocas personas hacen, y él lo hacía. Y aparte era un gran jugador”, contó el jugador.

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Santiago Giménez después de su operación de tobillo

Santiago Giménez ha tenido un proceso de adaptación progresivo desde su recuperación del tobillo, sumando minutos principalmente desde el banquillo. Su reaparición se dio en la jornada 30 frente al Torino, donde ingresó de cambio, iniciando así una serie de participaciones intermitentes en el cierre de temporada.

Posteriormente, en la jornada 31 ante el Napoli, volvió a ver acción entrando desde la banca, mostrando movilidad en el frente de ataque. Sin embargo, en la jornada 32 contra el Udinese no tuvo minutos, quedándose como suplente durante todo el encuentro.

Santiago Giménez fue titular ante el Atalanta l AP

La irregularidad en su participación continuó en las siguientes fechas. En la jornada 33 frente al Hellas Verona volvió a ingresar como revulsivo, mientras que en la jornada 34 ante la Juventus no fue utilizado. Para la jornada 35 contra el Sassuolo, nuevamente sumó minutos entrando de cambio.

Finalmente, terminó por ser de la titularidad, en la Jornada 36, en San Siro dentro de la derrota del Milan 2-3 ante el Atalanta; por su parte, el mexicano Santiago Giménez inició por primera vez como titular tras su operación de tobillo.

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