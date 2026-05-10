Milan cae, en San Siro, ante Atalanta y pone en drama su boleto a Champions; Santi Giménez fue titular

Milan desaprovechó la ocasión de poder afianzarse por el boleto a Champions League, rumbo a la próxima temporada, y terminó por caer en San Siro 2-3 ante el Atalanta; por su parte, el mexicano Santiago Giménez inició por primera vez como titular tras su operación de tobillo.

¿Cómo fue el partido?

En los primeros minutos el Milan salió agresivo y Santiago Giménez provocaba la primera de peligro; el mexicano sacó un zurdazo, desde fuera del área, que era controlado por el meta. Rabiot hace temblar el poste y los locales se perdían la más clara del encuentro.

Santiago Giménez fue titular ante el Atalanta l AP

Sin embargo, la visita respondería con contundencia al minuto 7. Éderson dos Santos se encontraba el esférico, dentro del tumulto, y sacaba un zapatazo a ras de suelo para abrir el marcador. El braisleño, minutos más tarde, conectaba con Nikola Krstovic que sacaba potente remate; pero, aparecía Maignan atrás.

Al 29’ llegaría el segundo; Davide Zappacosta recibía un pase entre la defensiva y se colaba para definir dentro del área chica para el segundo. Al 41’ Adrien Rabiot probaba desde fuera del área y el Milan intentaba en los últimos minutos antes del descanso.

Atalanta saca victoria sobre el Milan l AP

Para el segundo tiempo, Milan perdió el esférico en la salida y con precisión el balón terminó siendo empalmado por Giacomo Raspadori para ponerle en el ángulo. El Milan intentó reaccionar con Rafael Leão quien manda un zurdazo desde fuera del área que no intimidaba a la visita.

Al 66’ Niclas Füllkrug servía para Christopher Nkunku que sacaba derechazo; pero, era detenido en el marco. Los locales finalmente reaccionarían, en el 88’, por conducto de Strahinja Pavlovic quien aparecía, dentro del área, y meter un certero cabezazo para recortar distancias en el marcador.

Sobre el agregado, Nkunku aparecía dentro del área para ser derribado y el árbitro pitaba el penal a favor de los Rossoneros y desde los once pasos no perdonó para poner el 2-3; sin embargo, el tiempo estaba agotado para el empate.

Milan vs Atalanta en la J36 de la Serie A l AP

¿Milan en peligro rumbo a Champions?