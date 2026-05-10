Santiago Giménez cumple oficialmente un año sin gol en Serie A

Mal y de malas la carrera de Santiago Giménez en Italia. Entre malas rachas y lesiones complicadas, el canterano de Cruz Azul vive actualmente uno de los momentos más difíciles de su carrera, pues tras salir de una lesión del tobillo derecho su regreso no ha sido el esperado por el AC Milan.

Santiago Giménez, jugador del AC Milan, en su regreso a la Serie A ante Torino | AFP

¿Cuándo fue la última vez que Santi anotó?

El delantero de la Selección Mexicana llegó en febrero de 2025 al equipo de la Serie A, esto con el fin de reforzar el área de ataque del cuadro rossonero. Desde su llegada los ojos de México e Italia fijaron su mirada en el delantero. Desafortunadamente, previo a su lesión, el jugador mostró ‘complicaciones’ para adaptarse en el equipo y solo logró cinco goles y tres asistencias.

Santiago Giménez | MEXSPORT

La última vez que Santi anotó para el cuadro dirigido por Massimiliano Allegri fue el 23 de septiembre de 2025 durante un juego de la Copa de Italia ante el Lecce en la cancha del San Siro, es decir, un mes antes de sufrir su lesión.

Lo complicado para el jugador es que su racha en liga ya cumplió aún más tiempo, pues su última anotación en Serie A llegó en la Jornada 35 de la temporada 2024/25, el cual le marcó al Bologna el 9 de mayo de 2025.

Santiago Giménez, delantero mexicano del AC Milan | X: @acmilan

Mundial en riego

Tras estar casi seis meses fuera por su lesión, Giménez por fin pudo regresar al terreno de juego, no obstante, su adaptación de regreso a las canchas ha llevado tiempo y apenas comenzó a ser constante en las convocatorias del equipo de Allegri.

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El problema para el mexicano es que su readaptación aún mantiene su curso a solo un mes del Mundial, por lo que su participación podría estar en riesgo tras no estar en ritmo, hecho que ya comentó el técnico de la Selección Mexicana Javier ‘Vasco’ Aguirre, quien aseguró que no convocaría a nadie que no esté en óptimas condiciones para jugar.

Esta situación no sólo compromete la participación de Santi en un mundial, sino que sería la segunda vez que el jugador se pierde el torneo más importante de naciones, ya que en Qatar 2022, también quedó fuera de la convocatoria, en aquella ocasión por mera decisión del entrenador, Gerardo Martino.