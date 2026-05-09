¿Vestidor roto? Courtois casi patea a Mbappé y su reacción lo dice todo

El ambiente en el Real Madrid volvió a dar de qué hablar luego de una jugada que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante el entrenamiento de los blancos, Thibaut Courtois estuvo cerca de impactar con una fuerte patada a Kylian Mbappé en una acción que dejó helados a varios aficionados previo al Clásico contra Barcelona.

Aunque el contacto no pasó a mayores, lo que realmente llamó la atención fue la reacción del delantero francés, quien mostró un evidente gesto de molestia tras la jugada, alimentando especulaciones sobre una posible tensión interna dentro del equipo.

Courtois casi golpea a Mbappé en plena jugada

La acción ocurrió cuando el arquero belga intentó hacerse con la ventaja del balón en un entrenamiento, levantando demasiado la pierna y pasando peligrosamente cerca del rostro de Mbappé.

Kylian Mbappé con Real Madrid en LaLiga | AP

Las cámaras captaron inmediatamente la expresión del atacante francés, quien volteó con evidente incomodidad hacia su compañero. En redes sociales, muchos aficionados comenzaron a hablar de un supuesto “vestidor roto” debido a la fría reacción entre ambos futbolistas.

En los últimos días, los problemas del Real Madrid no han dejado de crecer, entre Carreras, Rüdiger, Tchouaméni y Valverde. Un ambiente que no es digno de la grandeza que merece el club más grande del mundo, como los merengues.

Fede Valverde en un partido del Real Madrid | X: @fedeevalverde

La reacción de Mbappé genera rumores

Aunque hasta ahora no existe ninguna declaración oficial sobre un problema entre ambos jugadores, el lenguaje corporal del francés fue suficiente para encender el debate entre aficionados y medios deportivos.

Los problemas entre Mbappé y la afición del Real Madrid no dejan de crecer, al punto de pedir su salida desesperadamente y, ahora con esta acción, el panorama no luce nada prometedor de cara al partido contra el Barcelona.