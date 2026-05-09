Agreden con bates y fierros a la candidata Delia Hernández; Morena acusa tentativa de feminicidio

A través de un comunicado oficial fechado el 9 de mayo de 2026, Morena condenó lo que calificó como un “acto de violencia política organizada” que, según el partido, puso en riesgo la vida de la candidata y de sus colaboradores.

Morena denunció que Delia Hernández y su equipo fueron atacados con bates y fierros durante actividades políticas en San Pedro, Coahuila. / @dipdeliahdz

¿Qué ocurrió con Delia Hernández en San Pedro, Coahuila?

De acuerdo con el posicionamiento difundido por Morena, la agresión ocurrió mientras Delia Aurora Hernández Alvarado, coordinadora del Distrito 4 en San Pedro, realizaba actividades en territorio junto a integrantes de su equipo.

El documento señala que un grupo de personas armadas con “bates y fierros” atacó físicamente a la candidata y a quienes la acompañaban.

Morena aseguró que los hechos representan una “tentativa de homicidio” y una expresión de violencia política durante el actual proceso electoral en Coahuila.

Morena aseguró que los hechos representan una “tentativa de homicidio”. / @dipdeliahdz

Morena señala a presunto responsable de la agresión

En el comunicado, el partido acusó directamente a Edgar Sánchez, identificado como integrante del PRI-UCD (Partido Revolucionario Institucional - Unidad Democrática de Coahuila), de presuntamente estar relacionado con los hechos.

Según Morena, Sánchez “se encontraba en el lugar de la agresión mientras operaba el grupo que atacó y amenazó” al equipo de campaña.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado públicamente responsabilidades ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Exigen investigación y protección para la candidata

Morena pidió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila investigar el caso como tentativa de homicidio y no minimizar el ataque.

Además, solicitó al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) implementar medidas de protección para Delia Hernández Alvarado.

En el documento, el partido afirmó que es “gravísimo” que en pleno proceso electoral existan actos de intimidación política y violencia contra candidatas y equipos de campaña.

Morena pidió a la Fiscalía General del Estado de Coahuila investigar el caso como tentativa de homicidio. / @dipdeliahdz

Violencia política en procesos electorales

El caso ocurre en medio de las preocupaciones por la violencia política en México, especialmente contra mujeres que participan en cargos de elección popular.

Morena sostuvo que las agresiones y amenazas buscan generar miedo e inhibir la participación democrática en Coahuila, por lo que exigió castigo contra los responsables materiales e intelectuales.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer una postura oficial de las autoridades estatales ni del PRI-UCD sobre las acusaciones emitidas por Morena.