Ariadna Montiel renuncia a Bienestar: ¿buscará liderar Morena rumbo a elecciones 2027?

La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar no solo marca un cambio dentro del gabinete federal, sino también un movimiento político clave dentro de la llamada Cuarta Transformación. La ahora exfuncionaria anunció su decisión a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que confirmó que dejará el cargo para asumir nuevas responsabilidades dentro del movimiento, con la mirada puesta en la dirigencia nacional de Morena.

El anuncio estuvo acompañado de un video con un tono emotivo y simbólico, en el que Montiel se dirigió directamente a quienes han sido parte fundamental de su gestión: las y los servidores de la nación. Con este mensaje, la exsecretaria no solo agradeció el trabajo realizado, sino que también dejó claro que su salida responde a una nueva etapa política dentro del proyecto que ha impulsado en los últimos años.

La presidenta Claudia Sheinbaum avaló la salida de Ariadna Montiel / FB: @AriadnaMontielReyes

El mensaje de despedida a servidores de la nación

El eje central de su salida fue el video que dirigió a las y los servidores de la nación, en el que agradeció el trabajo realizado durante su gestión. Con música suave de fondo, Montiel destacó el esfuerzo territorial de quienes operan los programas sociales. En su mensaje, subrayó que su decisión responde a la intención de seguir contribuyendo al proyecto político desde otro espacio.

Reconoció el papel clave de los brigadistas al llevar apoyos “hasta los últimos rincones del país” y enfatizó el orgullo de haber trabajado bajo el principio de “primero los pobres”.

Además, evocó momentos complejos durante su administración, como la atención a emergencias en Acapulco, donde —recordó— trabajaron en condiciones adversas, incluso durmiendo en campamentos improvisados. Para la exfuncionaria, estas experiencias reflejan el compromiso del equipo con la población más vulnerable.

La exsecretaria del Bienestar se colocará para buscar la dirigencia de Morena rumbo a las elecciones de 2027 / FB: @AriadnaMontielReyes

Renuncia formal y relevo en la Secretaría de Bienestar

La renuncia de Montiel se formalizó el 28 de abril de 2026, tras haber sido ratificada en el cargo en julio de 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la salida mediante un mensaje en video, donde explicó que la funcionaria decidió enfocarse en otras tareas dentro del movimiento. Desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció su labor y le deseó éxito en su nueva etapa política, señalando que este cambio forma parte de un reajuste estratégico dentro del gobierno federal.

Como parte de este relevo, Leticia Ramírez Amaya fue designada como nueva titular de la Secretaría de Bienestar. Se trata de una figura cercana al movimiento y con experiencia previa como secretaria de Educación Pública, lo que apunta a mantener la continuidad en la operación de los programas sociales.

Su trabajo dentro de la Secretaría del Bienestar fue bien visto por esta administración / FB: @AriadnaMontielReyes

Ariadna Montiel busca liderar Morena

Montiel confirmó que su siguiente paso será competir por la presidencia nacional de Morena, en un momento clave para el partido, que enfrenta retos internos y la preparación rumbo a las elecciones de 2027.

En su posicionamiento público, expresó que su decisión está guiada por los principios del Humanismo Mexicano y la necesidad de fortalecer la organización partidista. También agradeció la confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual mandataria.