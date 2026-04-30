Solo 3% denuncia: extorsión aumenta 61.2% y afecta a miles de negocios en México

La extorsión se ha posicionado como uno de los delitos más persistentes en México, no solo por su crecimiento, sino por el nivel de ocultamiento en el que opera. Aunque sus efectos son cada vez más visibles en la economía y la vida cotidiana, la mayoría de los casos permanece fuera del registro oficial.

Un estudio presentado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana indica que este delito ha crecido 61.2% en los últimos años, lo que lo coloca como el único de alto impacto con una tendencia sostenida al alza.

En términos oficiales, las carpetas de investigación pasaron de 5,803 en 2015 a 9,357 en 2025, lo que confirma el avance del fenómeno. Solo en el último año medido, el incremento fue de 4.5%, con una tasa de ocho casos por cada 100 mil habitantes.

Hasta el 97% de los casos de extorsión no se denuncian en el país./ Pixabay

¿Por qué la extorsión permanece oculta?

Uno de los principales problemas es la falta de denuncia. Se estima que entre 96 y 97% de los casos no se reportan, lo que genera una brecha significativa entre lo que ocurre y lo que se registra.

Además, especialistas advierten que actualmente el delito ya no es exclusivo de pequeños grupos, sino que ha sido adoptado por organizaciones delictivas más grandes, lo que ha ampliado su alcance y complejidad.

A esto se suma el uso de información personal obtenida a través de distintas vías, lo que facilita las extorsiones, especialmente en su modalidad telefónica.

Las extorsiones telefónicas concentran más del 80% de los delitos registrados./ Pixabay

¿Qué sectores son los más afectados?

El impacto económico recae principalmente en el sector empresarial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra negocios, con 1,562 casos por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa 25.5% de los delitos registrados.

Las micro y pequeñas empresas son las más vulnerables, con pérdidas promedio de 8,967 pesos por cada caso, lo que, al multiplicarse, representa un impacto significativo a nivel nacional.

En cuanto a las formas en que se comete el delito, las extorsiones telefónicas concentran el 84.1%, mientras que el cobro de piso representa el 15.2%. Este último implica un mayor nivel de riesgo, ya que en 40% de los casos hay uso de armas de fuego.

Más allá del daño económico, la extorsión también afecta la salud emocional de las víctimas, provocando estrés, miedo constante e incluso problemas de sueño.