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¡De no creerse! Alumno termina en el psicólogo tras quejarse de un sándwich que compró en la escuela

Un estudiante fue suspendido tras quejarse en redes sociales sobre un sándwich de la cafetería universitaria. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:21 - 29 abril 2026
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Un alumno en Campeche denunció sanciones tras criticar en redes sociales un sándwich de la cafetería

Un estudiante de la Universidad Tecnológica de Calakmul, en Campeche, fue suspendido y tuvo que someterse a una evaluación psicológica luego de publicar en redes sociales una queja sobre un sándwich de la cafetería escolar.

El caso, que comenzó como una crítica en Facebook, escaló a un proceso interno que derivó en sanciones impuestas por la Comisión de Honor y Justicia de la institución, lo que ha generado denuncias por presuntas violaciones a la libertad de expresión y actos de discriminación.

La universidad ordenó una evaluación psicológica al alumno luego de su publicación en Facebook. / imagen ilustrativa iStock

¿Por qué sancionaron al estudiante?

El alumno, identificado como Sami Magdiel López Méndez, cursa el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.

Tras su publicación, la universidad determinó que su comentario afectó la imagen institucional, por lo que le impuso varias medidas:

  • Suspensión académica

  • Disculpa pública en un plazo de 72 horas

  • Valoración psicológica obligatoria para determinar si es apto para continuar sus estudios

De acuerdo con la postura institucional, el estudiante no utilizó los canales internos para presentar su inconformidad y su expresión habría impactado a terceros

El alumno cursa el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. / imagen ilustrativa iStock

Denuncian irregularidades y posible discriminación

El estudiante señaló que durante el proceso enfrentó diversas irregularidades. Entre ellas:

  • No se le proporcionó el reglamento interno antes de la audiencia

  • No contó con traductor, pese a ser hablante de lengua ch’ol maya

  • No se le permitió acompañamiento durante el procedimiento

Además, denunció que su origen indígena y situación económica lo colocaron en una condición de vulnerabilidad frente a las decisiones de la institución.

Ante el temor de represalias, el joven difundió su situación mediante un video publicado el 14 de abril, con el objetivo de visibilizar el caso.

“Alcé la voz porque no me gustaría que mis hermanos pasen lo mismo por expresarse”, expresó el estudiante.

El caso se viralizó en redes sociales. / iStock
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