¡Fuerte baja! Hakimi se perderá la Semifinal de Vuelta de Champions League

El defensor marroquí Achraf Hakimi será baja para el partido de Vuelta de las Semifinales de la UEFA Champions League, luego de confirmarse la lesión que sufrió durante el encuentro de ida entre el París Saint-Germain y el Bayern de Munich.

El club parisino informó que el lateral derecho presenta “una lesión en la pierna derecha” que requerirá varias semanas de recuperación, sin ofrecer mayores detalles sobre el diagnóstico específico. Con este parte médico, queda descartada su participación en el compromiso decisivo de la serie.

Hakimi durante el partido de PSG en la Ligue 1 | AP

Lesión en el tramo final del partido de ida

La lesión de Hakimi se produjo en los minutos finales del partido disputado en el Parque de los Príncipes. En el minuto 89, el jugador cayó al césped tras una acción con el mediocampista alemán Konrad Laimer, llevándose inmediatamente la mano a la pierna derecha.

Tras ser atendido por los servicios médicos del PSG, el futbolista no pudo abandonar el terreno de juego debido a que el entrenador Luis Enrique ya había agotado todas las ventanas de cambios reglamentarias. Ante esta situación, el técnico decidió mantenerlo en el campo, ubicándolo en una posición más adelantada durante los últimos minutos para evitar comprometer el equilibrio defensivo del equipo.

El encuentro de ida terminó con un marcador de 5-4 a favor del PSG, en un duelo con múltiples ocasiones de gol y alternancias en el marcador, lo que deja la eliminatoria abierta de cara al segundo partido.

PSG analiza opciones para suplir su ausencia

La baja de Hakimi representa un ajuste importante en la estructura del equipo parisino, especialmente por su rol habitual en defensa y proyección ofensiva. No es la primera vez en la temporada que el jugador marroquí queda fuera por lesión, ya que anteriormente se perdió una parte del inicio de la campaña antes de reaparecer con su selección durante la Copa África.

Durante ese periodo, el cuerpo técnico del PSG evaluó distintas alternativas para cubrir su ausencia. Una de las soluciones implementadas fue la participación del joven Warren Zaïre-Emery, quien desempeñó funciones fuera de su posición habitual para cubrir la banda.

Hakimi durante el partido de PSG ante Metz | AP