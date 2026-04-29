Mundial CDMX 2026: Convocan a la ola más grande del mundo ¿Cuándo y dónde?

La Ciudad de México comienza a calentar motores rumbo al Mundial de 2026 y lo hará a lo grande, con la convocatoria para realizar la ola más grande del mundo en Paseo de la Reforma el próximo 31 de mayo. Este evento forma parte de una estrategia más amplia del gobierno capitalino para llevar la fiesta futbolera más allá de los estadios y convertir a toda la ciudad en un punto de encuentro para la afición.

Durante la presentación oficial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se llevarán a cabo 18 festivales futboleros en distintos puntos de la capital, los cuales serán gratuitos y estarán diseñados para que familias, jóvenes y aficionados puedan disfrutar del Mundial en espacios públicos con actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

“La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La concebimos también como la inauguración de cientos de canchas rehabilitadas para la población”, señaló la mandataria capitalina.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la convocatoria de la ola más grande del mundo en Paseo de la Reforma / Especial

Además, destacó que el objetivo es que la experiencia mundialista se viva en calles, colonias, barrios y pueblos, promoviendo la convivencia y el acceso al deporte.

Una ciudad convertida en estadio

La mandataria subrayó que la intención es que toda la capital se transforme en una gran tribuna donde la emoción del futbol se comparta en comunidad:

“Queremos que la ciudad lata al ritmo de la convivencia, con un mismo esfuerzo y una misma emoción. La ciudad será una gran tribuna. Vamos a disfrutar un mundial para niñas, niños, jóvenes y familias”.

Los festivales estarán distribuidos en 18 sedes a lo largo de la ciudad y contarán con pantallas gigantes para la transmisión de partidos, además de ferias tradicionales, muestras gastronómicas y actividades culturales que buscan resaltar la identidad de las distintas alcaldías.

Las actividades son de cara al Mundial 2026 con más de 18 festivales en toda la Ciudad de México / Especial

Actividades para todos los gustos

Entre las actividades que se integrarán destacan talleres, conciertos, cine, concursos deportivos y dinámicas recreativas como cascaritas, torneos de fut-tenis, teqball, concursos de penales y dominadas, así como juegos tradicionales y actividades artesanales.

También se incluirán expresiones culturales como comparsas, batucadas, sonideros y exposiciones artísticas, entre ellas la muestra “Axolotes en el corazón”, que contará con figuras monumentales intervenidas por artistas, además de alebrijes gigantes que recorrerán los espacios públicos.

La ola más grande del mundo será en Paseo de la Reforma el próximo 31 de mayo / Especial

Sedes y logística del Mundial en CDMX

Las sedes estarán distribuidas en distintas alcaldías, incluyendo espacios como el Parque de la Bombilla, Parque Tezozómoc, Deportivo Hermanos Galeana, Plaza Garibaldi, la Central de Abasto y el Bosque de Tláhuac, entre muchos otros puntos estratégicos.

Siete de estos festivales operarán durante los 39 días del torneo, transmitiendo los 104 partidos del Mundial, mientras que las otras sedes proyectarán encuentros clave, incluidos los de la Selección Mexicana.

Además, se informó que estos espacios serán completamente gratuitos y no habrá venta de alcohol, con el objetivo de fomentar un ambiente familiar, seguro y libre de violencia.

La experiencia mundialista se busca se viva en calles, colonias, barrios y pueblos / Especial

La ola más grande del mundo

Uno de los eventos más llamativos será la realización de la ola más grande del mundo el próximo 31 de mayo en Paseo de la Reforma, donde se espera la participación masiva de la ciudadanía. Este acto será documentado y difundido a nivel internacional como parte de la promoción de la ciudad rumbo al Mundial.

“Queremos que se sienta en las calles, que se comparta y se disfrute en comunidad”, puntualizó la jefa de Gobierno.