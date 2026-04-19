Inauguran Ciclovía Gran Tenochtitlán en CDMX: ruta de 30 km sobre Calzada de Tlalpan

La Ciudad de México inauguró este domingo 19 de abril de 2026 la Ciclovía Gran Tenochtitlán, un corredor ciclista de aproximadamente 30 kilómetros que recorre Calzada de Tlalpan y conecta el Centro Histórico con la zona sur de la capital.

@ClaraBrugadaM

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del proyecto con una rodada masiva que partió del Zócalo capitalino, en la que participaron miles de ciclistas.

La obra busca priorizar el uso de la bicicleta como medio de transporte y garantizar una movilidad más segura y accesible para la población, además de formar parte de la estrategia rumbo al Mundial de 2026.

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Ruta de la Ciclovía Gran Tenochtitlán: de dónde a dónde va

La ciclovía se extiende a lo largo de Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades de la ciudad, y conecta desde el Zócalo hasta el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco.

En total, cuenta con cerca de 30 kilómetros ya construidos (15 por sentido), aunque el proyecto contempla su conclusión total en las próximas semanas.

Además, enlaza distintos puntos clave del centro y sur de la capital, lo que permite integrar la bicicleta con otros medios de transporte como Metro y Metrobús.

Durante el evento, autoridades destacaron que esta ciclovía forma parte de una estrategia más amplia para transformar la movilidad en la capital.

La jefa de Gobierno aseguró que el objetivo es construir una ciudad más incluyente y sustentable, con infraestructura que priorice a peatones y ciclistas. Además, se anunció la meta de desarrollar 300 kilómetros adicionales de ciclovías en la ciudad.

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¿Cómo usar la ciclovía y qué debes saber?

La Ciclovía Gran Tenochtitlán está diseñada para uso diario, no solo recreativo. Entre las recomendaciones generales: Utilizar equipo de seguridad como casco y luces

Respetar señalización y cruces viales

Compartir el espacio con peatones y transporte público Este nuevo corredor busca consolidarse como una alternativa real de transporte en la ciudad, reduciendo el uso del automóvil y mejorando la calidad del aire