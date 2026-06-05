¡Se quedan sin entradas! FIFA cancela boletos para el Mundial 2026 a aproximadamente 60 aficionados

La FIFA canceló los boletos para la Copa del Mundo de unos 60 aficionados que gracias a una falla técnica en el sitio web oficial, los habían obtenido de manera gratuita y por error. El organismo rector del futbol mundial informó en un comunicado que las entradas fueron asignadas con un costo de cero dólares debido a un problema de procesamiento durante la compra.

La FIFA lamenta el error y cualquier inconveniente causado. Los boletos solicitados por estos aficionados siguen reservados, y se ha invitado a los afectados a completar el pago del importe correcto

Este incidente se suma a las polémicas que han rodeado el programa de venta de boletos para la justa mundialista, el cual ya está bajo la lupa de las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey por posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor. De acuerdo con los correos enviados a los compradores, la falla en los precios ocurrió el pasado 21 de mayo.

Gianni Infantino en un evento de la Copa del Mundo 2026 | AP

La fecha llama la atención debido a que se dio más de tres meses después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegurara que las localidades para los 104 partidos del torneo ya se encontraban agotadas.

Precios dinámicos y la sombra de la reventa

A pesar de aquellos anuncios de desabasto, la FIFA continúa liberando boletos para el certamen que se inaugura el próximo jueves 11 de junio en la Ciudad de México. Hasta el momento, no se ha aclarado si los asientos para los juegos de menor demanda bajarán de costo bajo el polémico modelo de "precios dinámicos" implementado por el organismo.

Para frenar el mercado negro, la FIFA cuenta con su propia plataforma oficial de reventa, cobrando una comisión del 15% tanto a compradores como a vendedores. Sin embargo, sitios externos de distribución como SeatGeek mostraban este viernes una amplia disponibilidad de accesos para múltiples encuentros.

Espectáculo de medio tiempo en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT

Los boletos más caros de la historia

Las entradas para este Mundial de 2026 son considerablemente más costosas que las de cualquier edición anterior. La FIFA ha justificado estos precios argumentando que la recaudación histórica generará miles de millones de dólares que se destinarán al desarrollo del deporte a nivel global a través de sus federaciones miembro.

Para este torneo, la FIFA tomó por completo el control de las operaciones, la logística y el boletaje de forma interna, rompiendo con el modelo tradicional donde trabajaba de la mano con los comités organizadores locales de cada país anfitrión.