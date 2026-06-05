¿Cuánto cuesta viajar en CDMX durante el Mundial 2026? Estas son las tarifas oficiales del transporte público

La organización del Mundial 2026 traerá cambios importantes en la movilidad de la capital del país, especialmente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se concentrarán miles de aficionados durante los partidos del torneo. Ante este escenario, uno de los temas que más dudas ha generado entre usuarios y visitantes es el costo del transporte público.

Durante las últimas semanas surgieron versiones sobre posibles aumentos en las tarifas de distintos sistemas de transporte debido a la llegada de la Copa del Mundo. Sin embargo, los precios que actualmente pagan los usuarios continuarán vigentes durante el evento internacional.

La decisión permitirá que quienes utilicen transporte público para desplazarse por la ciudad puedan planear sus recorridos sin contemplar gastos adicionales derivados de la celebración del torneo.

Las autoridades recomiendan utilizar transporte público ante las restricciones vehiculares previstas cerca del Estadio Ciudad de México./ AP

Metro, Metrobús y otros sistemas conservarán sus costos habituales

El Metro de la Ciudad de México seguirá cobrando 5 pesos por acceso, mientras que el Metrobús mantendrá una tarifa general de 6 pesos. La única excepción seguirá siendo el servicio de la Línea 4 hacia las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo costo permanece en 30 pesos.

Los usuarios del Cablebús continuarán pagando 7 pesos por viaje, en tanto que el Tren Ligero conservará una tarifa de 3 pesos.

En el caso del Trolebús, las líneas 1 a la 9 mantendrán un costo de 4 pesos, mientras que el Trolebús Elevado y las líneas 12 y 13 seguirán operando con una tarifa de 7 pesos. La Línea 11 continuará cobrando 13 pesos y el servicio Nochebús permanecerá en 7 pesos.

Metro, Metrobús, RTP y otros sistemas de transporte mantendrán sus tarifas habituales durante el Mundial 2026./ Pixabay

¿Cuánto costarán los camiones, RTP y taxis durante el Mundial?

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) conservará sus diferentes modalidades de cobro. El servicio ordinario tendrá un precio de 2 pesos, el exprés de 4 pesos y el Ecobús de 5 pesos.

Para quienes utilizan microbuses y vagonetas, las tarifas seguirán calculándose de acuerdo con la distancia recorrida. Los viajes de hasta cinco kilómetros costarán 7.50 pesos; aquellos de entre cinco y doce kilómetros tendrán un precio de 8 pesos, mientras que los trayectos de mayor longitud ascenderán a 9 pesos.

Los autobuses que operan en corredores concesionados también mantendrán sus tarifas actuales: 8.50 pesos para recorridos cortos y 9.50 pesos cuando la ruta supere los cinco kilómetros.

Debido a las restricciones vehiculares que se implementarán en los alrededores del estadio durante la Copa del Mundo, las autoridades han señalado que el transporte público será una de las alternativas más prácticas para quienes necesiten trasladarse por la Ciudad de México durante el desarrollo del torneo.