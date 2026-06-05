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INAPAM: estos son los descuentos que puedes aprovechar para el Día del Padre 2026

Los beneficios del INAPAM pueden ayudar a reducir el gasto en regalos y actividades para celebrar el Día del Padre 2026./ IA
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:51 - 04 junio 2026
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La credencial INAPAM permite acceder a descuentos en diversos establecimientos para personas mayores de 60 años

Mientras se acerca el Día del Padre 2026, muchas familias ya buscan opciones para festejar a papá sin realizar gastos excesivos. En ese escenario, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puede representar una herramienta útil para quienes tienen un padre o abuelo de 60 años o más.

Además de funcionar como un documento de identificación para distintos programas dirigidos a adultos mayores, la credencial brinda acceso a descuentos en diversos productos y servicios que pueden aprovecharse durante esta temporada de celebraciones.

La conmemoración del Día del Padre se realizará este año el próximo domingo 21 de junio de 2026, fecha que en México se celebra cada tercer domingo de junio para reconocer la importancia de la figura paterna dentro de las familias.

El Día del Padre 2026 se celebrará el próximo 21 de junio, como ocurre cada tercer domingo de junio./ Pixabay

Regalos, viajes y libros: algunos beneficios que ofrece la credencial INAPAM

Entre las promociones disponibles para personas mayores de 60 años destaca el descuento del 5 por ciento en Suburbia, beneficio que puede utilizarse para adquirir ropa, accesorios u otros artículos.

Quienes estén pensando en regalar una experiencia diferente también pueden considerar los beneficios que ofrece Aeroméxico, empresa que cuenta con un descuento del 15 por ciento en vuelos para adultos mayores mexicanos que presenten una credencial INAPAM vigente.

Por su parte, la marca de calzado Flexi contempla un descuento del 10 por ciento para beneficiarios del programa, mientras que Librerías Porrúa ofrece el mismo porcentaje en la compra de libros al menudeo, una alternativa para quienes disfrutan de la lectura.

En el caso de algunas ópticas participantes, los descuentos pueden variar entre 5 y 10 por ciento, dependiendo del establecimiento y las condiciones vigentes al momento de la compra.

Las personas mayores de 60 años pueden aprovechar promociones especiales al presentar su credencial vigente del INAPAM./ IA

¿Quién puede obtener la credencial del INAPAM?

El beneficio está dirigido a personas que hayan cumplido 60 años de edad o más. Para obtener la credencial es necesario acudir personalmente a alguno de los módulos autorizados del instituto, donde el trámite se realiza de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Los interesados deben presentar acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y una fotografía reciente tamaño infantil.

Asimismo, el instituto solicita proporcionar los datos de una persona de contacto para casos de emergencia, incluyendo CURP y número telefónico, información que forma parte del proceso de registro.

El INAPAM busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante diversos apoyos y beneficios./ Pixabay
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