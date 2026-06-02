Junio traerá el día más largo del año: ¿cuándo inicia el verano 2026?

Aunque las altas temperaturas ya se sienten en varias regiones, el verano astronómico de 2026 todavía no comienza oficialmente. De acuerdo con cálculos astronómicos, la nueva estación iniciará el próximo 21 de junio, fecha en la que ocurrirá el esperado solsticio de verano.

Este fenómeno marca el momento en que el hemisferio norte alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, provocando jornadas más largas y noches más cortas. Por ello, el solsticio es conocido como el día con más horas de luz solar de todo el año.

El solsticio de verano ocurrirá el 21 de junio a las 02:24 horas del centro de México, marcando el inicio oficial de la estación./ Pixabay

¿Qué es el solsticio de verano?

El solsticio de verano ocurre cuando el Sol alcanza su mayor altura aparente sobre el horizonte al mediodía. Debido a la inclinación del eje terrestre, el hemisferio norte recibe una mayor cantidad de luz solar, lo que da inicio oficial al verano astronómico.

El término "solsticio" proviene del latín solstitium, que significa "Sol quieto", ya que durante varios días la posición aparente del astro cambia muy poco antes de comenzar su desplazamiento gradual.

¿Por qué el 21 de junio es el día más largo del año?

Durante el solsticio, el recorrido del Sol en el cielo es más amplio que en cualquier otra fecha, lo que provoca más horas de luz natural y una noche más corta. En diversas partes del mundo, este fenómeno es considerado el inicio oficial de la temporada veraniega.

Sin embargo, esto no significa que sea el día más caluroso del año. Las temperaturas máximas suelen registrarse semanas después, cuando la superficie terrestre y los océanos han acumulado más calor.

El solsticio de verano traerá el día con más horas de luz solar del año./ Pixabay

¿Cuánto durará el verano 2026?

Según los cálculos astronómicos, el verano de 2026 se extenderá durante aproximadamente 93 días y 16 horas, hasta la llegada del equinoccio de otoño el 23 de septiembre. Además, será la estación más larga del año debido a la forma elíptica de la órbita terrestre.