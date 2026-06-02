VIDEO: Hombres armados secuestran a Roxana Guzmán tras irrumpir en su domicilio en Veracruz

La reciente desaparición de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez mantiene en alerta a habitantes del sur de Veracruz, luego de que autoridades confirmaran la apertura de una investigación para localizarla tras un hecho violento ocurrido en el municipio de Nanchital.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la carpeta fue iniciada a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, instancia que encabeza las diligencias para esclarecer lo sucedido. Como parte de las acciones participan agentes ministeriales, peritos y fiscales especializados que trabajan en la recopilación de indicios y testimonios.

La periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad en su domicilio de Nanchital, Veracruz/ RS

Aunque la autoridad no ha revelado detalles sobre posibles líneas de investigación, confirmó que las labores tienen como objetivo ubicar a la víctima y determinar quiénes participaron en la presunta privación de la libertad.

La periodista es conocida en la región por dirigir la página digital Pulso Informativo del Sureste, espacio desde el que difundía noticias, entrevistas y transmisiones relacionadas con acontecimientos de interés para habitantes de Nanchital y municipios cercanos.

🚨 La periodista Roxana Guzmán fue privada de la libertad en Nanchital, Veracruz



Hombres armados y encapuchados irrumpieron en su domicilio y la sacaron a la fuerza



Es el Veracruz violento e inseguro de Rocío Nahle pic.twitter.com/r7GEv45ce2 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 2, 2026

¿Qué ocurrió dentro de la vivienda de Roxana Guzmán?

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales permitieron conocer parte de la secuencia registrada en el domicilio de la comunicadora. El video fue captado por familiares que se encontraban en el inmueble cuando ocurrió el ingreso del grupo armado.

En la grabación se observa a varios hombres con el rostro cubierto frente a la puerta principal. Los individuos golpean repetidamente el acceso hasta conseguir abrirse paso por la fuerza, provocando daños en la entrada de la vivienda.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios hombres armados irrumpen en la vivienda de la comunicadora. / Captura de pantalla

Durante esos momentos, una persona que se encontraba dentro de la casa intenta impedir el ingreso y pide a los sujetos que se retiren. Sin embargo, uno de ellos responde apuntándole con un arma de fuego antes de ingresar junto con el resto del grupo.

Instantes después, los agresores localizan a Roxana Guzmán dentro de la propiedad y la sacan del lugar contra su voluntad. Desde entonces no se ha informado oficialmente sobre su ubicación.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la Fiscalía estatal aseguró que mantendrá las investigaciones hasta esclarecer lo ocurrido. En un comunicado oficial señaló:

“La 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 reitera que 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗮́𝗻 𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗲𝗴𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗲𝘆, 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮 𝘆 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗮 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗵𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗵𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀”.

Hasta ahora no se ha reportado oficialmente la localización de la directora de Pulso Informativo del Sureste, mientras familiares, colegas y ciudadanos continúan atentos al avance de las investigaciones.