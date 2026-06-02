UNAM lanza campaña contra la violencia rumbo al Mundial 2026: “No es un juego”

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó una campaña de prevención de la violencia con el objetivo de alertar a la población, especialmente a los jóvenes, sobre los riesgos de trata de personas, explotación y abuso que pueden aumentar durante eventos multitudinarios como el Mundial de Futbol 2026.

La iniciativa, denominada “No es un juego”, es impulsada por la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y Violencias de la UNAM, en colaboración con la campaña internacional It's a Penalty, organización que trabaja para prevenir la explotación humana y el abuso sexual infantil en grandes eventos deportivos.

México será una de las sedes del Mundial de Futbol 2026, que atraerá a millones de visitantes. / iStock

¿Por qué la UNAM lanzó esta campaña?

De acuerdo con Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra e investigador universitario, distintos estudios han demostrado que eventos masivos como una Copa del Mundo pueden convertirse en escenarios donde aumentan diversas formas de violencia y explotación, principalmente contra grupos vulnerables.

El especialista explicó que durante este tipo de celebraciones suele existir una mayor tolerancia social al consumo de alcohol y otras conductas que pueden derivar en situaciones de abuso, afectando especialmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Más allá del futbol, la UNAM alerta sobre riesgos que podrían aumentar durante el Mundial 2026. / iStock

"No es un juego", la campaña de la UNAM

La estrategia busca generar conciencia sobre problemáticas como la trata de personas, la violencia sexual, la explotación y otros riesgos sociales que pueden pasar desapercibidos durante eventos de gran magnitud.

Además de difundir mensajes preventivos, la campaña promueve el uso de la línea nacional de denuncia y atención 800 55 33 000, disponible también mediante WhatsApp para reportar posibles casos relacionados con estos delitos.

Mundial 2026: un reto para la prevención

México será una de las sedes del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, un evento que atraerá a millones de visitantes y que, según especialistas, también obliga a reforzar las estrategias de protección para evitar delitos relacionados con la explotación de personas.

Ante este panorama, la UNAM busca que la comunidad universitaria y la sociedad en general participen en acciones de información y prevención para identificar señales de riesgo y contribuir a la protección de las poblaciones más vulnerables.