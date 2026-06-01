Clara Brugada confirma suspensión de clases el 11 de junio por inauguración del Mundial en CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que el próximo 11 de junio no habrá clases en educación pública básica, primaria, secundaria y media superior, con motivo de la inauguración del Mundial. La mandataria capitalina explicó que la medida busca permitir que la ciudadanía pueda disfrutar de este evento deportivo que tendrá a la capital del país como una de sus sedes principales.

Durante sus declaraciones, Brugada detalló que la suspensión de actividades escolares aplicará para distintos niveles educativos en la CDMX. Además, señaló que también se hizo una convocatoria a instituciones y sectores empresariales para que, de manera voluntaria, se sumen a esta medida y permitan que más personas puedan vivir la jornada inaugural del torneo.

Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP

Clara Brugada confirma suspensión de clases por el Mundial

“El día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria, primaria y superior, y también se hizo la convocatoria para que de manera voluntaria las cámaras empresariales”, comentó la jefa de Gobierno al explicar los alcances de la medida.

La mandataria capitalina también invitó a las empresas privadas a considerar la posibilidad de no laborar ese día o facilitar condiciones para que sus trabajadores puedan participar en las actividades relacionadas con el Mundial. De acuerdo con Brugada, el objetivo no es únicamente concentrar la atención en el estadio, sino extender la celebración a distintos puntos de la ciudad.

Brugada aclaró que la intención de su gobierno no es “vaciar” la Ciudad de México para los visitantes extranjeros, sino lograr que los habitantes de la capital también sean protagonistas del evento. Con ello, la jefa de Gobierno respondió a las inquietudes sobre el impacto que tendrá la inauguración mundialista en la dinámica diaria de la capital.

Estadio Azteca con su nuevo nombre "Estadio Ciudad de México" l Iliany Aparicio

CDMX tendrá 18 festivales futboleros gratuitos

“El fin de esta convocatoria es que la población pueda disfrutar del Mundial y no solo disfrutar en el estadio, porque recuerden que vamos a tener 18 festivales futboleros”, agregó Brugada, al destacar que habrá actividades gratuitas para acercar la fiesta del futbol a diferentes zonas de la CDMX.

La jefa de Gobierno subrayó que estos festivales buscan que la ciudadanía viva el ambiente mundialista sin necesidad de acudir al partido inaugural. Además, explicó que habrá actividades en canchas, espacios públicos y distintos puntos de la capital, con el propósito de que la celebración alcance a familias, jóvenes, niñas y niños.

Estadio Azteca| MEXSPORT

“Queremos que la ciudadanía viva gratuitamente, viva de manera satisfactoria, viva la pasión del futbol en todos los lugares de la ciudad, en los dieciocho festivales, pero también en las canchas y alrededor de toda la ciudad”, sentenció Brugada al remarcar el enfoque social y comunitario de la estrategia.