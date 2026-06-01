WWE sorprende en Netflix con la repetición de la lucha de máscara contra máscara del Grande Americano

Cuando parecía que la actividad había terminado tras una nueva edición de Monday Night Raw, WWE sorprendió a los aficionados con contenido adicional en Netflix. La empresa decidió retransmitir la lucha de máscara contra máscara entre Grande Americano y el "OG" Grande Americano, un combate que fue uno de los mejores del año.

La decisión llamó la atención debido a que la empresa le dio un espacio especial al enfrentamiento una vez concluido el programa semanal, permitiendo que una audiencia aún mayor pudiera disfrutar de uno de los capítulos más importantes en la historia reciente del personaje.

ONE OF THE BEST MATCHES YOU'LL EVER SEE 🔥



Immediately after #WWERaw on Netflix today, enjoy a SPECIAL ENCORE PRESENTATION of the legendary Mask vs. Mask match from #AAANocheDeLosGrandes 👏 pic.twitter.com/88sYrawih8 — Netflix Sports (@netflixsports) June 1, 2026

WWE le dio un escaparate especial a una de las luchas del año

La batalla cumplió con las expectativas generadas durante meses. Ambos luchadores protagonizaron un combate intenso, lleno de castigos, near falls y momentos dramáticos que mantuvieron a los aficionados al filo de sus asientos.

The Creed Brothers atacando al Grande Americano | AAA

La estipulación de máscara contra máscara elevó aún más la tensión, pues el resultado significaba que uno de los dos tendría que revelar su identidad frente a todo el Universo WWE.

Por ello, no sorprendió que la empresa decidiera destacar el encuentro después de Raw, presentándolo como un contenido especial para los suscriptores de Netflix.

Chad Gable terminó desenmascarado

El momento más impactante llegó al final del combate. Tras caer derrotado, el “OG” Grande Americano tuvo que quitarse la máscara y revelar quién se escondía detrás del personaje.

Chad Gable reveló ser él quien daba vida al Original Grande Americano | Captura de pantalla

La “sorpresa” terminó cuando Chad Gable apareció debajo de la máscara, confirmando que él era el hombre detrás del “OG” Grande Americano que había acompañado la programación de WWE durante los últimos meses.

La revelación puso fin a una de las historias más comentadas por los aficionados y dejó una de las imágenes más memorables en la historia reciente de la Tres Veces Estelar. Además, el combate recibió elogios en redes sociales por su calidad dentro del ring y por el desenlace que finalmente tuvo una de las luchas más esperadas del año.

Con WWE apostando por darle una segunda ventana al combate a través de Netflix, la lucha entre Grande Americano y "OG" Grande Americano quedó marcada como uno de los momentos más destacados de la semana dentro de la empresa.