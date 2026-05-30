‘OG’ Grande Americano irrumpe serenata a El Grande Americano en Monterrey

A tan solo unas horas de la lucha más decisiva en la ‘Noche de los Grandes’, los dos Grandes Amercianos se vieron las caras por última vez previo al combate en donde solamente uno permanecerá de pie ante la afición regiomontana.

La segunda serenata fue una auténtica locura en el Rincón Tostitos by Jardín 85 que tuvo una entrada completamente libre para todos los aficionados, quienes pudieron convivir y ser parte del ambiente previo a una de las rivalidades más llamativas del momento dentro de la caravana estelar.

Grande Americano recibe no de la mejor manera a su rival l CAPTURA

Después de que la Ciudad de México tuviera la oportunidad de ‘rendirse’ ante su gran ídolo, fue el turno de la sultana del norte de alentar y apoyar al encamascarado de cara al combate más importante de su carrera.

¿Cómo fue la serenata?

Un auténtica locura con música y con aliento de los fanáticos regiomontanos se entregaron totalmente a El Grande Americano quien también se unió a la fiesta y convivió; sin embargo, todo cambió de tónica cuando apareció el ‘OG’ y los abucheos se hicieron presentes.

El Original Grande Americano logrando la victoria | WWE y AAA

La serenata sirvió como el último cara a cara antes del combate entre el Grande Americano y el ‘OG’ Grande Americano, quienes pondrán en juego sus máscaras el 30 de mayo en la colossal Arena Monterrey.

La rivalidad entre ambos enmascarados ha crecido en los últimos días y la Caravana Estelar busca mantener la expectativa al máximo con este tipo de dinámicas que han conectado aún más al público con el luchador, generando conversación entre los aficionados.

El Grande Americano en Mural | IG:@elgrandeamericanowwe

Solamente uno continuará como el verdadero Grande Mexicano

El 30 de mayo llegará finalmente la esperada lucha de apuestas en la Noche de los Grandes, donde el Grande Americano y el ‘OG’ Grande Americano se enfrentarán en un duelo máscara contra máscara, un duelo con toda la tradición del pancracio nacional en un combate que ha sido construido al nivel de uno de WrestleMania.

La función promete convertirse en uno de los eventos más comentados del calendario de AAA y de los últimos años, especialmente por la enorme atención que ha recibido el personaje del Grande Americano entre el público mexicano.

El Original Grande Americano atacando a Rayo Americano | wwe.com