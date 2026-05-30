Carter cree que es su responsabilidad señalar a Jaxson Dart por alinearse con Trump

Abdul Carter abrazó a Jaxson Dart después de que el quarterback de los Giants de Nueva York leyó un comunicado sobre su decisión de presentar al presidente Donald Trump en un mitin la semana pasada. Luego, el joven linebacker ofreció una reprimenda a su compañero.

Carter calificó la situación como "más grande que el futbol" y explicó que sintió la necesidad de señalar públicamente a Dart por la decisión .

"No solo se representa a sí mismo y lo que hace , sino que nos representa a todos, y eso aplica para cualquiera que vista un uniforme de los Giants", indicó Carter el viernes después de un entrenamiento de la temporada baja . "Pero si él decide alinearse con un hombre como el presidente Trump, es mi responsabilidad, en función de lo que creo y de lo que defiendo, no sólo mostrarles a mis compañeros que estoy en contra de eso, sino mostrárselo al mundo".

Abdul Carter | AP

En redes sociales, Carter criticó el sábado a su compañero después de darse cuenta de que un video de Dart en el escenario con Trump era real. Horas más tarde, Carter comentó que él y Dart hablaron, que estaban bien. Desde entonces , esas publicaciones han sido eliminadas .

"Eso no significa que Jaxson y yo nos odiemos o que tengamos un problema", añadió Carter. "Me siento al lado de Jaxson todos los días, en cada reunión del equipo. Somos cercanos. Hablamos. Mientras nos aseguremos de que tenemos el mismo objetivo como equipo y que nuestros objetivos estén alineados, que lo están, entonces siento que eso es lo único que importa".

En su comunicado de 562 palabras, Dart nunca mencionó el nombre de Trump e indicó que valoraba el cargo de presidente. Dart lo calificó como "una oportunidad única que me lo pidieran y que me dieran la oportunidad de presentar al presidente de Estados Unidos".

Preguntado si entendía por qué la situación podría molestar a sus compañeros y si pensaba que cometió un error, Dart remitió a su comunicado. Carter dijo que Dart no se disculpó por estar en el evento de Trump.

Jaxson Dart | AP

"No quiero que diga que lo siente", dijo Carter. "Que se mantenga firme en lo que cree. Pero no puede ser un problema cuando yo me mantengo firme en lo que creo. Eso es lo único que me importa. Mientras tengamos ese entendimiento, todo estará bien".

Dart señaló que habló de la situación con sus compañeros, incluido Carter, como parte de "conversaciones honestas" durante la última semana. Eso incluyó una reunión en las instalaciones de los Giants el martes cuando Carter no estuvo presente, así como una conversación el sábado entre los dos jugadores de cara a su segunda temporada en la NFL.

"Solo hablamos", dijo Dart sobre Carter, quien también fue seleccionado en la primera ronda el año pasado. "Él y yo somos de los más cercanos del equipo entre nosotros. Hemos tenido muchas conversaciones, y es mi hermano. Sé que yo soy un hermano para él".

El entrenador John Harbaugh y el quarterback suplente veterano Jameis Winston intentaron darle un giro positivo a atravesar la situación en un momento tenso en Estados Unidos.

Jaxson Dart y Donald Trump | AP

"Tenemos a un chico blanco de cabello rubio y ojos azules y a un chico negro, de religión musulmana, que se están uniendo y les están mostrando, mostrándole al mundo, que podemos unirnos", dijo Winston, quien también es de raza negra. "Creo que esta es una excelente oportunidad para que esos dos jóvenes se den cuenta de lo que representan, la plataforma que tienen, y cómo van a navegar eso y mantenerse firmes en lo que ambos creen".

Harbaugh expresó que no tenía preocupaciones sobre una ruptura en el vestidor y dijo que "no va a afectar qué tipo de equipo de futbol somos".