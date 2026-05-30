¿Te ofrecen trabajo por redes sociales? SSC advierte sobre posibles fraudes
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta a la población por la circulación de falsas ofertas de trabajo en redes sociales, sitios web y aplicaciones de mensajería. Las autoridades señalaron que este tipo de engaños suelen prometer sueldos elevados, contratación inmediata y pocos requisitos, con el objetivo de obtener información personal o realizar fraudes.
De acuerdo con la Policía Cibernética, los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas y posteriormente solicitar documentos, datos bancarios o incluso pagos por supuestos trámites de contratación.
¿Cómo operan las falsas ofertas de empleo?
Las autoridades explicaron que los anuncios fraudulentos suelen difundirse en redes sociales, páginas de internet falsas y aplicaciones de mensajería. En muchos casos ofrecen salarios muy atractivos, horarios flexibles y contratación rápida para llamar la atención de personas que buscan trabajo.
Una vez que establecen contacto con la víctima, los supuestos reclutadores solicitan depósitos para uniformes, capacitaciones o trámites, además de pedir información sensible como identificaciones oficiales, fotografías, comprobantes bancarios o datos personales.
Recomendaciones de la SSC para evitar fraudes laborales
La dependencia compartió una serie de medidas para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños:
Investigar la empresa y verificar que cuente con sitio web y canales oficiales.
Desconfiar de reclutadores que solo contacten mediante mensajería instantánea o correos genéricos.
Evitar ofertas con salarios excesivamente altos y requisitos mínimos.
No realizar pagos por trámites, uniformes o capacitaciones.
No compartir datos bancarios ni documentos personales sin verificar la vacante.
Confirmar que el lugar de trabajo exista antes de acudir a una entrevista.
Informar a familiares o amigos sobre la ubicación y horario de una entrevista laboral.
Evitar reuniones en hoteles, domicilios particulares o lugares aislados.
Mundial 2026 también ha generado nuevas modalidades de engaño
La SSC y otras autoridades han detectado un incremento en ofertas laborales falsas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026. Los ciberdelincuentes aprovechan el interés por conseguir empleos temporales en hoteles, restaurantes, logística o seguridad para difundir vacantes engañosas.
Las autoridades recomiendan desconfiar de anuncios que prometan hospedaje gratuito, transporte incluido o ingresos elevados sin experiencia previa, ya que podrían estar vinculados con redes de fraude o incluso delitos más graves.
¿Qué hacer si detectas una oferta sospechosa?
La SSC recomienda suspender el contacto inmediatamente si existen inconsistencias, presiones para tomar decisiones rápidas o solicitudes inusuales. También invita a reportar cualquier caso sospechoso a través de los canales oficiales de la Policía Cibernética para evitar que más personas sean víctimas de fraude.