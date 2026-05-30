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¿Te ofrecen trabajo por redes sociales? SSC advierte sobre posibles fraudes

¿Te ofrecen trabajo por redes sociales? SSC advierte sobre posibles fraudes. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:46 - 29 mayo 2026
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La Policía Cibernética de la Ciudad de México advirtió sobre el aumento de vacantes falsas en internet que buscan robar datos personales o dinero de quienes buscan empleo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta a la población por la circulación de falsas ofertas de trabajo en redes sociales, sitios web y aplicaciones de mensajería. Las autoridades señalaron que este tipo de engaños suelen prometer sueldos elevados, contratación inmediata y pocos requisitos, con el objetivo de obtener información personal o realizar fraudes.

De acuerdo con la Policía Cibernética, los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas y posteriormente solicitar documentos, datos bancarios o incluso pagos por supuestos trámites de contratación.

La SSC alertó sobre el incremento de ofertas de empleo falsas en internet. / Especial

¿Cómo operan las falsas ofertas de empleo?

Las autoridades explicaron que los anuncios fraudulentos suelen difundirse en redes sociales, páginas de internet falsas y aplicaciones de mensajería. En muchos casos ofrecen salarios muy atractivos, horarios flexibles y contratación rápida para llamar la atención de personas que buscan trabajo.

Una vez que establecen contacto con la víctima, los supuestos reclutadores solicitan depósitos para uniformes, capacitaciones o trámites, además de pedir información sensible como identificaciones oficiales, fotografías, comprobantes bancarios o datos personales.

Los estafadores suelen prometer salarios altos y contratación inmediata para atraer víctimas. / iStock

Recomendaciones de la SSC para evitar fraudes laborales

La dependencia compartió una serie de medidas para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños:

  • Investigar la empresa y verificar que cuente con sitio web y canales oficiales.

  • Desconfiar de reclutadores que solo contacten mediante mensajería instantánea o correos genéricos.

  • Evitar ofertas con salarios excesivamente altos y requisitos mínimos.

  • No realizar pagos por trámites, uniformes o capacitaciones.

  • No compartir datos bancarios ni documentos personales sin verificar la vacante.

  • Confirmar que el lugar de trabajo exista antes de acudir a una entrevista.

  • Informar a familiares o amigos sobre la ubicación y horario de una entrevista laboral.

  • Evitar reuniones en hoteles, domicilios particulares o lugares aislados.

Mundial 2026 también ha generado nuevas modalidades de engaño

La SSC y otras autoridades han detectado un incremento en ofertas laborales falsas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026. Los ciberdelincuentes aprovechan el interés por conseguir empleos temporales en hoteles, restaurantes, logística o seguridad para difundir vacantes engañosas.

Las autoridades recomiendan desconfiar de anuncios que prometan hospedaje gratuito, transporte incluido o ingresos elevados sin experiencia previa, ya que podrían estar vinculados con redes de fraude o incluso delitos más graves.

Redes sociales y aplicaciones de mensajería son algunos de los medios utilizados para difundir vacantes falsas. / iStock

¿Qué hacer si detectas una oferta sospechosa?

La SSC recomienda suspender el contacto inmediatamente si existen inconsistencias, presiones para tomar decisiones rápidas o solicitudes inusuales. También invita a reportar cualquier caso sospechoso a través de los canales oficiales de la Policía Cibernética para evitar que más personas sean víctimas de fraude.

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