¿Qué es el humor capacitista? La controversia que volvió tendencia a Chumel Torres

Una publicación realizada por el conductor y creador de contenido Chumel Torres desató una fuerte controversia en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre el llamado humor capacitista, un concepto que cada vez gana más visibilidad en conversaciones sobre inclusión y derechos humanos.

La discusión comenzó luego de que el comunicador respondiera a otro usuario en la red social X con una imagen de una persona con síndrome de Down utilizada como burla. La publicación fue señalada por cientos de usuarios como discriminatoria y capacitista, lo que llevó al creador de contenido a ofrecer una disculpa pública.

Una publicación realizada por el conductor y creador de contenido Chumel Torres desató una fuerte controversia en redes sociales. / @chumeltorresoficial

¿Qué es el humor capacitista?

El capacitismo es una forma de discriminación basada en la idea de que las personas con discapacidad física, intelectual o neurodivergencias son inferiores o menos valiosas que aquellas consideradas dentro de los estándares de “normalidad”.

Cuando esta lógica se traslada a la comedia, surge el llamado humor capacitista: chistes, memes, comentarios o bromas que utilizan una discapacidad como insulto, motivo de burla o remate humorístico.

El capacitismo es una forma de discriminación hacia personas con discapacidad. / iStock

¿Qué dijo Chumel Torres y por qué fue criticado?

El debate comenzó después de que Adrián Chávez (@nochaveznada) criticara a TV Azteca en una publicación de X. En respuesta, Chumel Torres compartió la imagen de una persona con síndrome de Down, en blanco y negro y con pose de pensador.

La publicación rápidamente se viralizó y fue señalada por numerosos usuarios como un ejemplo de humor capacitista, al utilizar una condición de discapacidad como recurso para ridiculizar a una persona.

La imagen que compartió Chumel Torres. / Especial

Las críticas se centraron en que este tipo de contenidos pueden contribuir a la normalización de estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad. Ante la reacción negativa, el creador de contenido eliminó la publicación y posteriormente ofreció una disculpa pública, asegurando que su intención no era ofender ni discriminar.