Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué es el humor capacitista? La controversia que volvió tendencia a Chumel Torres

¿Qué es el humor capacitista? La controversia que volvió tendencia a Chumel Torres / @chumeltorresoficial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:54 - 29 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Una publicación del creador de contenido provocó críticas y puso sobre la mesa una conversación sobre discriminación, inclusión y límites del humor

Una publicación realizada por el conductor y creador de contenido Chumel Torres desató una fuerte controversia en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre el llamado humor capacitista, un concepto que cada vez gana más visibilidad en conversaciones sobre inclusión y derechos humanos.

La discusión comenzó luego de que el comunicador respondiera a otro usuario en la red social X con una imagen de una persona con síndrome de Down utilizada como burla. La publicación fue señalada por cientos de usuarios como discriminatoria y capacitista, lo que llevó al creador de contenido a ofrecer una disculpa pública.

Una publicación realizada por el conductor y creador de contenido Chumel Torres desató una fuerte controversia en redes sociales. / @chumeltorresoficial

¿Qué es el humor capacitista?

El capacitismo es una forma de discriminación basada en la idea de que las personas con discapacidad física, intelectual o neurodivergencias son inferiores o menos valiosas que aquellas consideradas dentro de los estándares de “normalidad”.

Cuando esta lógica se traslada a la comedia, surge el llamado humor capacitista: chistes, memes, comentarios o bromas que utilizan una discapacidad como insulto, motivo de burla o remate humorístico.

El capacitismo es una forma de discriminación hacia personas con discapacidad. / iStock

¿Qué dijo Chumel Torres y por qué fue criticado?

El debate comenzó después de que Adrián Chávez (@nochaveznada) criticara a TV Azteca en una publicación de X. En respuesta, Chumel Torres compartió la imagen de una persona con síndrome de Down, en blanco y negro y con pose de pensador.

La publicación rápidamente se viralizó y fue señalada por numerosos usuarios como un ejemplo de humor capacitista, al utilizar una condición de discapacidad como recurso para ridiculizar a una persona.

La imagen que compartió Chumel Torres. / Especial

Las críticas se centraron en que este tipo de contenidos pueden contribuir a la normalización de estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad. Ante la reacción negativa, el creador de contenido eliminó la publicación y posteriormente ofreció una disculpa pública, asegurando que su intención no era ofender ni discriminar.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Lo Último
22:30 Meta lanzará versiones de pago de Instagram, Facebook y WhatsApp: esto costarán las suscripciones Plus
22:21 ¡Se sincera! Vasco Aguirre lamenta falta de ritmo de Edson Álvarez y Chino Huerta al Tri
21:53 ‘OG’ Grande Americano irrumpe serenata a El Grande Americano en Monterrey
21:46 ¿Te ofrecen trabajo por redes sociales? SSC advierte sobre posibles fraudes
21:04 Carter cree que es su responsabilidad señalar a Jaxson Dart por alinearse con Trump
20:54 ¿Qué es el humor capacitista? La controversia que volvió tendencia a Chumel Torres
20:46 Mundial 2026: Francia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
20:34 Javier Aguirre respalda a Alexis Vega: "está en su mejor momento"
20:11 Lucha libre de luto; Muere luchador mexicano, que se hizo famoso por vender sus tangas, en desafortunado accidente
20:10 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 30 de mayo en CDMX y Edomex?