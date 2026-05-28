¡Ahora qué hiciste Chumel Torres? Es funado por esta sensible razón

Una nueva polémica envuelve al influencer y comediante Chumel Torres, luego de que usuarios de redes sociales lo señalaran por presunto capacitismo tras compartir una publicación en X donde utilizó la imagen de una persona con síndrome de Down para desacreditar la opinión de otro internauta.

Aunque el creador de contenido eliminó rápidamente el mensaje después de recibir cientos de críticas, el contenido ya había comenzado a circular masivamente entre usuarios de la plataforma, quienes capturaron pantallas y replicaron el tuit en distintos espacios digitales.

Lo que más llamó la atención en medio de la controversia fue que la publicación no estaba dirigida al azar, sino específicamente contra Adrián Chávez, conocido profesor y creador de contenido con quien Chumel ya había protagonizado enfrentamientos públicos anteriormente.

La situación rápidamente escaló hasta convertirse en tendencia, mientras miles de usuarios comenzaron a cuestionar el uso de imágenes relacionadas con personas con discapacidad como forma de burla o descalificación.

El conductor se metió en un nuevo problema por responder en redes sociales / Especial

Adrián Chávez calificó el mensaje como “capacitista”

Tras la viralización del caso, Adrián Chávez reaccionó públicamente y calificó la publicación de Chumel Torres como un acto “capacitista”, término utilizado para describir conductas discriminatorias contra personas con discapacidad.

La discusión revivió además un viejo conflicto entre ambas figuras públicas relacionado con los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tema por el cual ya habían protagonizado un intenso debate en redes sociales desde 2024.

En aquel momento, Chumel Torres criticó abiertamente los contenidos educativos impulsados por la SEP, argumentando que promovían formas incorrectas de hablar y escribir.

Para ejemplificar su postura, el comediante utilizó expresiones populares y afirmó: “Los libros de texto de la SEP traen un montonal de errores ortográficos: voy a subir para arriba, su comida de Pedro, su mochila de Ana”.

Supuestamente por publicar una imagen de una personas con síndrome de down fue criticado / Especial

El viejo pleito entre Adrián Chávez y Chumel Torres

Las declaraciones de Chumel provocaron la respuesta inmediata de Adrián Chávez, quien se volvió viral precisamente por sus explicaciones sobre lingüística y educación. El profesor aseguró que el influencer estaba interpretando de manera incorrecta los materiales educativos y aclaró que los libros mostrados no correspondían a los textos oficiales destinados directamente a los estudiantes.

“No dejan de decir tonterías al respecto. Primero, esos libros que muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos, son guías para los padres de familia. Eso no lo explican porque o no lo saben lo cual los vuelve incompetentes, o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos”.

A partir de ahí, Chávez defendió la postura lingüística utilizada en los materiales educativos y sostuvo que la discusión sobre “hablar bien” o “hablar mal” había quedado superada desde hace décadas dentro de la lingüística moderna.

Chumel le contestó a Adrián Chávez, con quién ya trae pleito casado desde hace tiempo / Especial

“No hay razón científica para juzgar cómo habla la gente”

El docente explicó que los nuevos contenidos educativos buscan enseñar contextos de lenguaje formal e informal, pero sin etiquetar ciertos modos de hablar como correctos o incorrectos.

“Y no, los libros no dicen que lo que está mal está bien ni viceversa, lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal, que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado”.

Adrián Chávez también aseguró haber revisado directamente los materiales utilizados en las escuelas y afirmó que éstos sí explican adecuadamente cuándo usar lenguaje formal y cuándo informal.

“No juzga los usos como buenos o malos porque simplemente no hay una razón científica para juzgarlos como buenos o malos”.

Chumel fue funado nuevamente por su humor negro y hasta el momento no ha dicho nada / Especial

Las redes explotaron contra Chumel Torres

Con la nueva controversia, usuarios de redes sociales recordaron ese antiguo enfrentamiento y acusaron nuevamente a Chumel Torres de utilizar discursos discriminatorios. Muchos señalaron que utilizar la imagen de una persona con síndrome de Down para ridiculizar a otra persona resulta ofensivo y perpetúa estigmas relacionados con discapacidad.