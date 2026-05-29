Acompaña al equipo de Javier Aguirre en el Gran Torneo y descubre Canadá

La Selección Nacional se prepara para vivir uno de los torneos más importantes de su historia. El equipo comandado por Javier Aguirre arrancará su participación en territorio nacional, con partidos en la Ciudad de México y Guadalajara, donde miles de aficionados buscarán impulsar al Tricolor desde las tribunas.

El debut de México será el 11 de junio de 2026 en el estadio ubicado en la capital del país. Posteriormente, el combinado nacional viajará a Guadalajara para enfrentar su segundo compromiso de la Fase de Grupos, antes de regresar a la capital para cerrar la primera ronda frente a República Checa.

Pero la pasión pambolera no se limitará a México. Canadá también será uno de los países anfitriones del torneo y apunta a convertirse en uno de los destinos favoritos para los aficionados que desean combinar futbol, turismo y experiencias internacionales.

Aeroméxico alista rutas rumbo a Canadá

Con la emoción del torneo cada vez más cerca, Aeroméxico ya cuenta con distintas opciones de vuelo hacia ciudades canadienses que recibirán actividad importante durante la competencia. Entre las rutas destacadas aparecen vuelos de Ciudad de México y Guadalajara hacia Toronto, Montreal y Vancouver. Toronto será uno de los focos principales del torneo gracias a los encuentros programados en el BMO Field, inmueble que espera recibir a miles de aficionados de distintas partes del mundo. Además, la ciudad ofrece una mezcla atractiva entre deporte, entretenimiento y vida urbana.

Por su parte, Vancouver también se perfila como una de las sedes más llamativas del verano futbolero. La ciudad canadiense no solo albergará partidos importantes, sino que también destaca por sus paisajes naturales, gastronomía y ambiente multicultural que suele atraer a turistas mexicanos.

Mientras tanto, Montreal aparece como otra alternativa ideal para quienes buscan vivir el ambiente internacional del torneo y aprovechar para conocer una de las ciudades más emblemáticas de Canadá.

Una oportunidad para planear el viaje con anticipación