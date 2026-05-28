Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Especiales

Acompaña al Tricolor en el Gran Torneo y descubre más de Estados Unidos

Selección Mexicana | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:06 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
México y el país vecino del norte serán sede del magno evento

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de comenzar su camino en la justa veraniega más importante del futbol. El equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá una Fase de Grupos muy especial, pues disputará sus primeros compromisos en territorio nacional, con la Ciudad de México y Guadalajara como sedes clave para vivir la emoción del Tricolor.

El debut del combinado nacional será el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados buscarán acompañar al equipo en el arranque de su participación. Después, México viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro ante Corea del Sur, antes de regresar a la capital del país para cerrar la primera ronda frente a República Checa.

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT
Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

Aeroméxico se prepara para la fiesta del futbol

Con el torneo cada vez más cerca, una de las mejores opciones para planear el viaje es revisar los destinos disponibles de Aeroméxico, especialmente durante Hot Sale. Entre las rutas destacadas aparecen vuelos de Ciudad de México a Nueva York, Ciudad de México a Los Ángeles y Ciudad de México a Chicago.

Estas ciudades no solo serán puntos clave para la actividad del torneo en Estados Unidos, sino que también prometen recibir a miles de aficionados mexicanos que buscarán vivir de cerca el ambiente futbolero durante las próximas semanas.

Nueva York destaca especialmente por ser la sede de la gran final, programada para disputarse en el área de Nueva York/Nueva Jersey, uno de los escenarios más esperados por los seguidores del balompié internacional.

Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT
Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT

Opciones para seguir a México y disfrutar el torneo

Por otro lado, Los Ángeles se perfila como una de las ciudades con mayor presencia de aficionados mexicanos, mientras que Chicago también será uno de los destinos con importante movimiento turístico y deportivo durante el evento.

Ante la alta demanda que se espera para esas fechas, aprovechar campañas como el Hot Sale puede ser una alternativa ideal para organizar vuelos con anticipación, comparar rutas y encontrar opciones más accesibles para acompañar a la Selección Mexicana o disfrutar de algunos de los encuentros más atractivos del torneo.

MetLife Stadium podrá reabrir al 100 por ciento de su capacidad
Lo Último
18:27 Grand Slam de Ronald Acuña ‘hunde’ a los Red Sox en el Fenway Park
18:24 “She Was Pretty” tendrá versión mexicana: así será “Cuando fui bonita”
18:20 ¡Bajas en América! Figuras que se pueden ir después de la Copa del Mundo
18:05 ¿Qué pasó con los jugadores de Mazatlán?
18:03 La oferta que recibió Jonathan Dos Santos para continuar con América
17:46 Honor al campeón: Joel Huiqui fue elegido el DT de la Final del Clausura 2026
17:40 Ring Royale 2 ya tiene fecha y Poncho de Nigris confirma regreso del evento
17:35 Tiro al Blanco hablará por primera vez en Toy Story 5; revelan quién será su voz
17:30 Precios accesibles para la Final de la Champions League
17:28 Jardine le ofreció un nuevo trabajo a Jonathan dos Santos