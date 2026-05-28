Acompaña al Tricolor en el Gran Torneo y descubre más de Estados Unidos

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de comenzar su camino en la justa veraniega más importante del futbol. El equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá una Fase de Grupos muy especial, pues disputará sus primeros compromisos en territorio nacional, con la Ciudad de México y Guadalajara como sedes clave para vivir la emoción del Tricolor.

El debut del combinado nacional será el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados buscarán acompañar al equipo en el arranque de su participación. Después, México viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro ante Corea del Sur, antes de regresar a la capital del país para cerrar la primera ronda frente a República Checa.

Afición mexicana durante la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

Aeroméxico se prepara para la fiesta del futbol

Con el torneo cada vez más cerca, una de las mejores opciones para planear el viaje es revisar los destinos disponibles de Aeroméxico, especialmente durante Hot Sale. Entre las rutas destacadas aparecen vuelos de Ciudad de México a Nueva York, Ciudad de México a Los Ángeles y Ciudad de México a Chicago.

Estas ciudades no solo serán puntos clave para la actividad del torneo en Estados Unidos, sino que también prometen recibir a miles de aficionados mexicanos que buscarán vivir de cerca el ambiente futbolero durante las próximas semanas.

Nueva York destaca especialmente por ser la sede de la gran final, programada para disputarse en el área de Nueva York/Nueva Jersey, uno de los escenarios más esperados por los seguidores del balompié internacional.

Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT

Opciones para seguir a México y disfrutar el torneo

Por otro lado, Los Ángeles se perfila como una de las ciudades con mayor presencia de aficionados mexicanos, mientras que Chicago también será uno de los destinos con importante movimiento turístico y deportivo durante el evento.

Ante la alta demanda que se espera para esas fechas, aprovechar campañas como el Hot Sale puede ser una alternativa ideal para organizar vuelos con anticipación, comparar rutas y encontrar opciones más accesibles para acompañar a la Selección Mexicana o disfrutar de algunos de los encuentros más atractivos del torneo.