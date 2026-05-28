“Un acto de justicia a miles de mexicanos” Harfuch asegura que caída de El Mencho hizo justicia a México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no debe interpretarse como una revancha personal pese al atentado que sufrió en 2020, sino como una acción de justicia frente a la violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante una conversación con la periodista Azucena Uresti, el funcionario federal sostuvo que la relevancia del operativo rebasa cualquier experiencia individual, incluso después del ataque armado del que sobrevivió hace casi seis años en la Ciudad de México.

El funcionario federal sostuvo que el CJNG estuvo ligado a homicidios y ataques contra civiles y autoridades./ RS

García Harfuch explicó que el impacto del CJNG dejó miles de víctimas en distintas partes del país, incluyendo homicidios, atentados contra autoridades y agresiones a civiles que, aseguró, muchas veces no alcanzaron notoriedad pública.

“Más que un tema personal fue un acto de justicia a miles y miles de mexicanos”.

El titular de la SSPC señaló que el caso no puede verse únicamente desde la perspectiva del atentado que sufrió, ya que durante años el grupo criminal operó en distintas regiones del país generando violencia constante.

🚨#Exclusiva | Detención y abatimiento de ‘El Mencho’ “fue un acto de justicia a miles y miles y miles de mexicanos”, me dice Omar García Harfuch (@OHarfuch).



El secretario de Seguridad descarta que sea un acto simbólico a nivel personal.



“¿Cuántos homicidios?, ¿cuántos… pic.twitter.com/wzdxk5cH8n — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

¿Qué recordó Harfuch del atentado en Paseo de la Reforma?

El titular de la SSPC rememoró el ataque ocurrido el 26 de junio de 2020 sobre Paseo de la Reforma, cuando un comando armado atentó contra él mientras se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Aquel hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas dos policías y un civil.

El funcionario señaló que el caso tuvo gran repercusión debido a su posición pública; sin embargo, enfatizó que diariamente miles de personas sufrieron hechos violentos ligados al CJNG sin recibir la misma atención mediática.

“Sinceramente, más que para mí, porque mi caso fue conocido. Pero cuántos homicidios, cuántos atentados a autoridades, a gente civil. ¿Cuántos homicidios cometía diario de gente que no se sabía? El mío porque se supo”.

En sus declaraciones, García Harfuch también afirmó que el operativo contra “El Mencho” fue organizado y ejecutado por autoridades mexicanas, con participación directa del Ejército Mexicano, como parte de las acciones federales contra organizaciones criminales de alto impacto.

Además, mencionó que las fuerzas de seguridad mantienen operativos constantes contra líderes del narcotráfico y grupos generadores de violencia.

“No fue un tema de ninguna manera que lo tomemos personal. Fue toda la violencia que ejerció”.