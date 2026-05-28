Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Es oficial! Maroon 5 dará conciertos en México y así puedes conseguir boletos

Maroon 5 dará conciertos en México y así puedes conseguir boletos. / Ticketmaster
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:03 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La banda liderada por Adam Levine confirmó su regreso al país con dos conciertos en CDMX y Monterrey como parte de su nueva gira internacional “Love is Like Tour”

La agrupación estadounidense Maroon 5 anunció oficialmente su regreso a México este 2026 con dos conciertos que ya emocionan a miles de fans. La banda encabezada por Adam Levine visitará la Ciudad de México y Monterrey como parte de su nueva gira internacional “Love is Like Tour”.

Adam Levine volverá a los escenarios mexicanos. / AP

¿Cuándo será la venta de boletos para Maroon 5 en México?

  • Preventa Banamex: 2 junio

  • Venta general: 3 de junio

Maroon 5 anunció fechas oficiales para sus presentaciones en México. / AP

Fechas confirmadas de Maroon 5 en México 2026

  • 30 de septiembre de 2026 — Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México.

  • 3 de octubre de 2026 — Estadio Borregos, Monterrey.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores celebraron el regreso de la banda luego de sus recientes presentaciones internacionales y su anterior visita al país.

La banda estadounidense ofrecerá dos conciertos en México este 2026. / @maroon5

Con temas como “Sugar”, “Memories”, “She Will Be Loved” y “Moves Like Jagger”, Maroon 5 se mantiene como una de las bandas pop más populares de las últimas décadas.

Lo Último
15:50 “Un acto de justicia a miles de mexicanos” Harfuch asegura que caída de El Mencho hizo justicia a México
15:50 Los jugadores a seguir de Atlante en su regreso a Liga MX
15:47 Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX
15:39 Directiva de Tigres corta el listón del CET
15:35 El Grande Americano se vuelve viral tras emotiva reacción a su mural
15:35 Stray Kids en CDMX: todo sobre STRAYCITY, precios oficiales y alerta por boletos falsos
15:30 Florentino Pérez lanza declaraciones como candidato del club blanco: "el Madrid tiene la suerte de tenerme"
15:27 Marco Fabián sufre impactante entrada en pleno partido y termina con cuatro puntadas en la oreja
15:24 La directiva de Tigres llegando a la inauguración del CET
15:14 Los 5 jugadores que se subieron de ultimo minuto al Mundial