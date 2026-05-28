¡Es oficial! Maroon 5 dará conciertos en México y así puedes conseguir boletos

La agrupación estadounidense Maroon 5 anunció oficialmente su regreso a México este 2026 con dos conciertos que ya emocionan a miles de fans. La banda encabezada por Adam Levine visitará la Ciudad de México y Monterrey como parte de su nueva gira internacional “Love is Like Tour”.

Adam Levine volverá a los escenarios mexicanos. / AP

¿Cuándo será la venta de boletos para Maroon 5 en México?

Preventa Banamex: 2 junio

Venta general: 3 de junio

Maroon 5 anunció fechas oficiales para sus presentaciones en México. / AP

Fechas confirmadas de Maroon 5 en México 2026

30 de septiembre de 2026 — Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México.

3 de octubre de 2026 — Estadio Borregos, Monterrey.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores celebraron el regreso de la banda luego de sus recientes presentaciones internacionales y su anterior visita al país.

La banda estadounidense ofrecerá dos conciertos en México este 2026. / @maroon5