¡Es oficial! Maroon 5 dará conciertos en México y así puedes conseguir boletos
La agrupación estadounidense Maroon 5 anunció oficialmente su regreso a México este 2026 con dos conciertos que ya emocionan a miles de fans. La banda encabezada por Adam Levine visitará la Ciudad de México y Monterrey como parte de su nueva gira internacional “Love is Like Tour”.
¿Cuándo será la venta de boletos para Maroon 5 en México?
Preventa Banamex: 2 junio
Venta general: 3 de junio
Fechas confirmadas de Maroon 5 en México 2026
30 de septiembre de 2026 — Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México.
3 de octubre de 2026 — Estadio Borregos, Monterrey.
La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores celebraron el regreso de la banda luego de sus recientes presentaciones internacionales y su anterior visita al país.
Con temas como “Sugar”, “Memories”, “She Will Be Loved” y “Moves Like Jagger”, Maroon 5 se mantiene como una de las bandas pop más populares de las últimas décadas.