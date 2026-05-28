CDMX le pone freno a los narcocorridos: estos son los lugares donde ya no podrán sonar

La Ciudad de México dio un paso más contra la difusión de contenidos relacionados con la violencia y el crimen organizado. El Congreso capitalino aprobó reformas a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir los narcocorridos y cualquier contenido que haga apología del delito en distintos espacios de convivencia social.

La iniciativa fue avalada con 44 votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención, de acuerdo con lo informado tras la sesión legislativa.

¿En qué lugares estarán prohibidos los narcocorridos en CDMX?

Con las modificaciones aprobadas, los narcocorridos ya no podrán difundirse en: Espectáculos públicos

Conciertos

Festivales escolares

Actividades académicas

Planteles educativos

Auditorios y recintos con permisos oficiales

Estadios y espacios masivos autorizados por el gobierno capitalino Las reformas también contemplan restricciones para contenidos que promuevan la violencia, discursos de odio o conductas consideradas contrarias al orden jurídico.

Los festivales en escuelas deberán supervisarse para evitar los narcocorridos. / Redes Sociales

Congreso de CDMX argumenta protección a menores y cultura de paz

Durante la discusión legislativa, la diputada Elizabeth Mateos Hernández señaló que el objetivo es evitar la normalización de actividades delictivas, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

“Cuando hablamos de apología del delito, hablamos de conductas o mensajes que exaltan, justifican o normalizan actividades delictivas”, expresó la legisladora.

Por su parte, la diputada Laura Álvarez Soto aseguró que la propuesta no busca censurar géneros musicales, sino impedir que el crimen organizado sea presentado como un modelo aspiracional para jóvenes y menores de edad.

La CDMX se suma a otros estados que han endurecido medidas contra contenidos relacionados con el crimen organizado./ RS

La medida se suma a restricciones similares en otros estados

La prohibición de narcocorridos en la CDMX ocurre mientras otras entidades del país también han endurecido medidas contra espectáculos o contenidos vinculados con la apología del delito.