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Futbol

Premier League hará historia si Arsenal se corona en la Champions League

Rafael Trujillo 18:41 - 27 mayo 2026
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La liga inglesa podría dominar el futbol europeo con una victoria de los Gunners

Arsenal está cada vez más cerca de hacer historia, no solo para para la institución, sino que también para la Premier League pues, en caso de conseguir el triunfo en la UEFA Champions League, la liga inglesa dominaría el futbol europeo.

Las actividades de clubes llegarán a su fin este sábado con el enfrentamiento entre Paris Saint Germain y Arsenal en lo que será la Final de la Champions en la Puskás Aréna de Budapest y en caso de que los Gunners se lleven el triunfo el futbol inglés se llevaría los tres máximos torneos de europa.

Arsenal vs Burnley | AP

Futbol inglés dominó la Europa y Conference League

La Champions League cerrará la actividad europea luego de que la Europa League tuviera su Final la semana pasada. En dicho enfrentamiento el Aston Villa dominó completamente al Freiburg conquistando el quinto título europeo en su historia.

Una semana más tarde, el Crystal Palace sorprendió al levantar el primer título internacional en su historia. El equipo del sur de londres se impuso al Rayo Vallecano por la mínima en lo que fue su primera participación en un torneo europeo.

Jean-Philippe Mateta en celebración con Crystal Palace ante Rayo Vallecano en la Final de la Conference League | AP
Jean-Philippe Mateta en celebración con Crystal Palace ante Rayo Vallecano en la Final de la Conference League | AP

Arsenal quiere hacer historia

Ahora, en caso de que Arsenal logre coronarse en Budapest, la Premier League podría presumir de tener tres equipos levantando el tercer título europeo en la temporada convirtiéndose en la segunda liga en que consigue esta hazaña.

De acuerdo con información de Míster Chip, la primera y única vez en la que una liga tuvo tres campeones diferentes en torneos europeos fue la Serie A en la temporada 1989-90. En dicho año el Milan ganó la Copa de Europa al superar al Steaua Bucureşti, la Sampdoria se coronó en la Recopa de Europa venciendo al Anderlecht. Finalmente la Juventus conquistó la Copa UEFA al vencer a otro italiano en Fiorentina.

AC Milan quedó campeón de la Champions en 1989-90 | X @ChampionsLeague
AC Milan quedó campeón de la Champions en 1989-90 | X @ChampionsLeague

Ahora, la Premier League se podría unir a la Serie A al ser las únicas ligas en conquistar Europa en una misa temporada, aunque PSG buscará evitar este logro y conseguir el bicampeonato de la Champions League.

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