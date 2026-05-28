Efraín Juárez tiene que cumplir su contrato con Pumas, pese a interés de ir a Europa

La “película” de Efraín Juárez y su continuidad en Club Universidad no ha concluido, ya que RÉCORD pudo saber que su entorno quiere cumplir el contrato que tiene con el club, mismo que vence en diciembre.

¿Qué dice el entorno de Efraín Juárez sobre su continuidad en Pumas?

Fuentes cercanas a RÉCORD revelaron que Efraín Juárez tiene una importante oferta desde Europa, la cual el entrenador mexicano analiza seriamente y no tendría problema en rescindir el contrato.

Sin embargo, su entorno asegura que lo único que Efraín Juárez puede hacer es cumplir con el vigente contrato, lo cual pone el panorama más claro para la situación del entrenador de Pumas, pues sus allegados tienen planeado estar por lo menos hasta diciembre.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT

Los deseos de Efraín Juárez

Cabe recordar que uno de los grandes objetivos de Juárez es dirigir en Europa, en ligas no tan populares como la española, sino que en países como Bélgica o Dinamarca, lugares donde no todos los entrenadores latinoamericanos van.

Por otro lado, el mexicano también declaró recientemente a RÉCORD que quiere ser el “Ferguson de los Pumas”, para dejar claro que si por él fuera se quedaría muchos años en el club.

Efraín Juárez saliendo del Olímpico Universitario | MEXSPORT

El respaldo de la directiva está, a pesar de que todavía no hay indicios de una renovación. Los resultados fueron positivos este torneo, al romper el récord institucional de puntos en torneos cortos de 17 jornadas y llevar al equipo a la Final, cerca de romper la sequía de 15 años, por lo que una nueva propuesta no suena lejana.

Mientras los rumores de su salida circulan, lo que hasta ahora se maneja en su entorno es que se planea cumplir el plazo, a pesar del interés desde Europa y su propio deseo de dirigir en el Viejo Continente.