¿Deshaun Watson vuelve a jugar? El QB ha superado a Shedeur Sanders en los OTAs

La competencia por la titularidad en el puesto de mariscal de campo en los Cleveland Browns comenzó a inclinarse a favor de Deshaun Watson en la segunda jornada de las OTAs (Organized Team Activities) que son las sesiones de entrenamiento de primavera en la NFL.

Tras los primeros días de entrenamiento, el veterano Deshaun Watson parece haber destacado tomando ventaja en la lucha por el puesto titular en la organización. Shedeur Sanders quien fue titular en la recta final de la temporada pasada también tuvo una práctica sólida, aunque según los reportes Watson mostró mayor contundencia en los ejercicios ofensivos.

Deshaun Watson practicará con los Browns por primera vez en más de un año | AP

¿Deshaun Watson vuelve a la titularidad?

Watson ha batallado en los últimos años por problemas tanto físicos como fuera de la cancha. El QB llegó con miras a ser el QB franquicia del equipo para los siguientes años, pero tras ser demandado por múltiples mujeres fue suspendido por la liga. Aunque en su regreso demostró un buenos momentos, estuvo muy lejos del nivel demostrado con Houston.

Los siguientes dos años no pudo ni jugar la mitad de la temporada por dos lesiones que lo dejaron fuera. La campaña pasada no pudo jugar ni un sólo partido tras operarse por una recaída en su lesión en el tendón de aquiles.

Ahora Watson busca superar a Sanders, así como a Dillon Gabriel y Taylen Green para ser el QB titular de los Browns para los próximos años.

Deshaun Watson festeja su pase para TD

Sanders pierde terreno

Sanders había llegado a esta pretemporada con un panorama favorable luego de consolidarse como el mariscal de campo titular hacia la mitad de su temporada de debut con Cleveland. El quarterback logró mantenerse al frente de la ofensiva y cerró el año como una de las principales apuestas del equipo para el futuro.

La situación parecía jugar a su favor rumbo a la nueva campaña, especialmente porque la franquicia no realizó movimientos importantes en la posición de quarterback durante la pretemporada. Sin embargo, el regreso de Watson tras recuperarse completamente de su lesión y la llegada del nuevo entrenador en jefe Todd Monken modificaron el escenario dentro del equipo.

Shedeur Sanders, mariscal de campo de los Browns | AP

Todd Monken evalúa la competencia por la titularidad

La llegada de Todd Monken como nuevo entrenador en jefe representa un nuevo comienzo para la ofensiva de los Browns. El estratega tendrá la responsabilidad de evaluar el desempeño de todos los quarterbacks durante las prácticas y definir quién será el encargado de liderar al equipo en la próxima temporada.