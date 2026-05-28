Máscara Dorada y Xelhua sorprenden en la Noche de la Herencia Mexicana de los Dodgers

La presencia de luchadores mexicanos sigue cruzando fronteras, y en esta ocasión fueron Consejo Mundial de Lucha Libre quienes brillaron en territorio estadounidense. Máscara Dorada y Xelhua sorprendieron con su participación en la Noche de la Herencia Mexicana organizada por los Los Angeles Dodgers, llevando la esencia nacional a uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del mundo.

Afición de los Dodgers en la Noche de la Herencia Mexicana | x:@Dodgers

El evento se realizó en el Dodger Stadium, donde miles de aficionados se dieron cita para celebrar la cultura mexicana. En ese marco, Máscara Dorada, conocido como el “Joven Maravilla”, y Xelhua, el “Gigante Cholulteca”, se robaron los reflectores al representar a la lucha libre mexicana frente a un público internacional.

Ambos gladiadores no solo hicieron acto de presencia, sino que también convivieron con los asistentes, generando una conexión directa con la afición latina y los seguidores del beisbol. Su carisma y estilo dentro y fuera del cuadrilátero fueron clave para consolidar su impacto durante la velada.

Noche de la Herencia Mexicana | x:@Dodgers

Un puente entre la lucha libre y las Grandes Ligas

La participación de los luchadores formó parte de las actividades especiales previas al encuentro entre los Los Angeles Dodgers y los Colorado Rockies. Ambos fueron los encargados de dar la bienvenida al público, en un gesto simbólico que unió dos tradiciones deportivas distintas bajo una misma celebración cultural.

Este tipo de iniciativas refuerzan la presencia de la lucha libre mexicana en escenarios globales, posicionándola como una de las expresiones más representativas del país. La respuesta del público fue positiva, destacando la energía y el espectáculo que aportaron los representantes del CMLL.

¡Todo está en los detalles! 😍 Máscara Dorada y Xelhua nos explican el diseño de sus máscaras. 🇲🇽 pic.twitter.com/tlZp6HpdK6 — Los Dodgers (@LosDodgers) May 27, 2026

¿Por qué es importante la presencia del CMLL en eventos internacionales?

La aparición de Máscara Dorada y Xelhua en un evento de Grandes Ligas no es casualidad, sino parte de una estrategia para internacionalizar la marca del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este tipo de colaboraciones permite acercar la lucha libre a nuevas audiencias, especialmente en comunidades latinas en Estados Unidos.

Además, fortalece el vínculo cultural entre México y el extranjero, utilizando el deporte como una plataforma de identidad. La lucha libre, con su mezcla de espectáculo, tradición y deporte, se convierte en un embajador natural de la cultura mexicana.

Máscara Dorada y Xelhua con activista Dolores Huerta | x:@Dodgers

La Noche de la Herencia Mexicana continúa consolidándose como uno de los eventos más relevantes para la comunidad latina en Estados Unidos. La inclusión de figuras del pancracio nacional eleva su impacto y diversifica la experiencia para los asistentes.

Con este tipo de apariciones, el CMLL demuestra que su alcance va más allá de los encordados, apostando por la expansión global. Máscara Dorada y Xelhua no solo representaron a la empresa, sino a toda una tradición que sigue conquistando nuevos escenarios.